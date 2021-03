Kampf gegen Viren und Bakterien – BVB testet, BLT setzt um Im Bezug auf Lufthygiene haben die beiden Tram- und Bustransportunternehmen BLT und BVB die Nase vor. Die Gelben sind aber wieder einen Tick schneller und wieder viel günstiger als die Grünen. Daniel Wahl

Die Basler Verkehrsbetriebe (BVB) testen ein aktives Desinfektionssystem in einem Bus in Basel. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Es ist der neue Stolz der Basler Verkehrsbetriebe (BVB), die in Coronazeiten wie die BLT von dramatisch rückläufig Passagierzahlen geplagt ist: Sie haben ein erstes aktives Desinfektionssystem auf Basis von Ultraviolett-Licht installiert und auf dem Bus mit der Fahrzeugnummer 7026 im Rahmen eines Pilotversuchs in Betrieb genommen. «Die Gesundheit unserer Passagiere ist uns wichtig», sagte BVB-Direktor Bruno Stehrenberger und rühmte am Montagmorgen, zum ersten Verkehrsbetriebin der Schweiz zu gehören, der ein solches Viren-, Bakterien- und Pilzsporen-Bekämpfungssystem installieren wird.