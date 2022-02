Direktor verärgert über Hin und Her – BVB sind mit Extradrämmli für den Morgestraich parat Die BVB ziehen mit der BLT wieder gleich: Sie haben nach der Anpassung an den regierungsrätlichen Entscheid nochmals einen Extrafahrplan für den Morgestraich aufgegleist. Dominik Heitz

Um das Publikum an den Morgestraich zu bringen, bieten die BVB für gewöhnlich Frühfahrten an. Archivfoto: zvg

Am Donnerstagabend titelte die «Basler Zeitung»: «BLT wäre bereit, an den Morgestraich zu fahren». Gleichzeitig hiess es, dass die BVB ihren ursprünglich ausgearbeiteten Sonderfahrplan für die Fasnacht angepasst haben – gemäss dem Regierungsentscheid, keine Extradrämmli verkehren zu lassen.

Da hielt es BVB-Direktor Bruno Stehrenberger nicht mehr länger aus. Am Freitagmorgen schrieb er auf Facebook: «Während mehrerer Wochen haben wir den Fahrplan für die Fasnacht 2022 geplant. Mit Frühfahrten zum Morgestraich und Nachtfahrten. Vor etwas mehr als einer Woche hat die Regierung entschieden, auf Früh- und Nachtfahrten zu verzichten, und wir haben diesen Entscheid schweren Herzens umgesetzt und die Planung neu gestartet. Eine Woche später ist wieder alles anders! Jetzt werden wir nochmals beginnen und versuchen, in der verbleibenden Zeit nochmals eine Planung aufzusetzen, welche einen geordneten Antransport zum Morgestraich sicherstellt.»

Und tatsächlich: Unter Hochdruck haben die BVB einen neuen Fahrplan ausgearbeitet. Am Freitagabend erfuhr die «Basler Zeitung» von BVB-Mediensprecherin Sonja Körkel: «Falls die Regierung entscheidet, dass die Frühfahrten an den Morgestraich stattfinden dürfen, wären wir parat.»

In seinem Facebook-Eintrag dankt Stehrenberger ausdrücklich dem Planungsteam unter der Leitung von Chris Gugger sowie den Fahrdienstmitarbeitenden für den Einsatz und die Flexibilität. «Wir werden unser Bestes geben, um den Fasnächtlern eine gute Zeit zu ermöglichen.»

«Wir sind die BVB!»

Mit Verweis auf die BLT, die ihren Sonderfahrplan für die Fasnacht trotz des regierungsrätlichen Entscheids gegen Extrafahrten, stets beibehalten hatte, schrieb er: «Zudem ist es ein riesiger Unterschied, ob 2 transitierende Linien vom Land durch die Stadt nochmals geplant werden müssen oder 9 Linien in der Stadt und somit das ganze Netz.» Und schliesslich: «Wir wollen Basel auch an der Fasnacht mobil halten – wir sind die BVB!»

Stehrenbergers Facebook-Eintrag kann als Kritik an die Adresse der Regierung angesehen werden – mehr aber noch als Druck, den Entscheid, keine Extradrämmli einzusetzen, zu überdenken. Auch in der Öffentlichkeit wächst die Kritik an der Haltung der Regierung. Auch das Fasnachts-Comité wünscht sich Extrafahrten an den Morgestraich und Nachtfahrten während der drei Fasnachtstage. Vielleicht kommt die Regierung in den nächsten zwei Wochen auf ihren Entscheid zurück.

Dominik Heitz ist seit 1987 Redaktor bei der Basler Zeitung. Er widmet sich vor allem lokalen und kulturhistorischen Themen, betreut zudem die Basler Fasnacht und schreibt Porträts sowie Reportagen. Mehr Infos

