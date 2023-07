Gesperrte Margarethenbrücke – BVB rechnen mit Mehrkosten von 1,8 Millionen Franken Basel-Stadt fordert von den SBB, sämtliche Kosten zu übernehmen, die wegen der Sperrung der Margarethenbrücke entstehen. Kulanz seitens des Kantons ist nicht zu erwarten. Martin Furrer

Seit Anfang Juli für Trams und Lastwagen wegen Einsturzgefahr gesperrt: Margarethenbrücke in Basel. Foto: Pino Covino

Über die Margarethenbrücke fahren derzeit keine Lastwagen und keine Trams. Es rumpelt, rattert und quietscht nicht mehr. Aber es tickt, bildhaft gesprochen, Tag und Nacht. Ein fleissiger Zähler läuft bei den Basler Verkehrsbetrieben (BVB), bei der Kantonspolizei Basel-Stadt und beim Bau- und Verkehrsdepartement (BVD). Es ist ein Zähler, der so minutiös wie unerbittlich die Kosten in Franken und Rappen aufzeichnet, die wegen der Sperrung der Brücke anfallen. Die SBB hatten sie Anfang Juli in einer Nacht-und-Nebel-Aktion notfallmässig verordnet.