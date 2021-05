Weil Bettler Fahrgäste stören – BVB fordert mehr Polizei in Trams Passagiere fühlen sich offenbar immer häufiger durch aufdringliche Bettler in Basler Trams und Bussen belästigt. Nun hat BVB-Direktor Bruno Stehrenberger in einem Brief die Polizei um Hilfe gebeten. Alexander Müller

Bettler sind regelmässig an den Haltestellen in Basel aber auch in den Trams anzutreffen. Das ärgert BVB-Direktor Bruno Stehrenberger. Foto: Dominik Plüss

Ein Brief von BVB-Direktor Bruno Stehrenberger sorgt für viel Zündstoff in der ohnehin längst emotional aufgeladenen Bettler-Diskussion. Der Chef der Basler Verkehrsbetriebe bittet Polizeikommandant Martin Roth um Hilfe. Die BVB hätten in den vergangenen Wochen «sehr viele» negative Rückmeldungen von ihren Fahrgästen erhalten, schreibt Stehrenberger in dem von SVP-Grossrat Joël Thüring auf Twitter geleakten Brief. Die Passagiere ärgern sich laut dem BVB-Direktor wegen der «teilweise sehr aufdringlichen Bettlern» in den Trams und Bussen. «Viele Fahrgäste fühlen sich dadurch belästigt und gestört.» Auch die Mitarbeiter des Netzservice hätten diese Beobachtungen bestätigt, schreibt Stehrenberger.