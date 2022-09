Wieder keine Trams in der Innenstadt – BVB ersetzen Tramgleise Noch bis Sonntagabend dauern die Baurabeiten am Barfüsserplatz. Solange ist die Innenstadt tramfrei. Mirjam Kohler

Die Baustelle am Mittwochmorgen. Foto: Mirjam Kohler

Seit Dienstagabend besteht die Baustelle beim Barfüsserplatz. Sie hat am Mittwochmorgen einige Pendlerinnen und Pendler auf dem falschen Fuss erwischt. Gestresst eilten sie durch die Innenstadt, einige rannten sogar.

Bis Sonntagabend werden keine Trams durch die Innenstadt fahren. Der Grund für die fünftägige Blockade sind Arbeiten am Birsigtunnel: Die Abdichtung des Tunnels muss am Eingang der Falknerstrasse erneuert werden. Zudem werden die Tramschienen und der Gleisunterbau an der Haltestelle Barfüsserplatz erneuert.

So fahren die Trams während der Bauarbeiten. Grafik: BVB

