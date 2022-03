Hersteller reagiert auf Kritik – BVB-Busse sollen doch nicht in Belarus hergestellt werden Die Produktion in Minsk hätte Millionen gekostet. Nun meldet der CEO der Hess AG, man verlagere diese vollständig nach Bellach. Raphaela Portmann UPDATE FOLGT

Bald fahren acht elektrische Doppelgelenkbusse an den Euro-Airport. Visualisierung: BVB

BVB-Direktor Bruno Stehrenberger tut seine Solidarität mit der Ukraine offen kund. Dabei waren die Basler Verkehrs-Betriebe auf bestem Weg, Putins Kriegsverbündeten Alexander Lukaschenko mitzufinanzieren. Denn: Sieben von acht elektrischen Doppelgelenkbussen, die bereits Ende Jahr auf der Linie 50 zum Euro-Airport kursieren werden, hätten zu Teilen in Belarus produziert werden sollen, wie diese Zeitung kürzlich berichtete.

Weiter nach der Werbung

Hinter der Produktion der millionenteuren Elektrobusse steht die solothurnische Carrosserie Hess AG, welche gemäss der «Solothurner Zeitung» 80 Prozent ihrer Bus-Rohbauten in Belarus herstellt.

Bereits als sich die BVB nach einer internationalen Ausschreibung für Hess entschied, stand Belarus wegen «schwerwiegender Menschenrechtsverletzungen» auf der Sanktionsliste der Schweiz. Dies hielt weder die Hess AG davon ab, weiter in Belarus zu produzieren, noch die Basler Verkehrs-Betriebe, mit der Hess AG ein Millionengeschäft abzuschliessen.

Rückzug nach Kritik

Nun reagiert die Hess AG auf die laut gewordene Kritik: Man plane, die Produktionswerke in Belarus vorerst stillzulegen. Gegenüber Radio SRF sagt der CEO der Firma: «Wir planen im Moment, 100 Prozent der Produktion zurückzunehmen nach Bellach.»

Dies solle in den nächsten Wochen erfolgen. Die rund 60 Mitarbeitenden in Minsk blieben allerdings weiterhin angestellt. Ihnen gegenüber habe die Firma eine soziale Verantwortung. Die Hess AG zieht damit dem Unternehmen Stadler Rail nach, welches schon vor Tagen ankündigte, Teile der Produktion von Schienenfahrzeugen aus Belarus in die EU zu verlagern.

Die Rückverlagerung bedeute eine deutliche Stellenerhöhung in Bellach, so der Firmenchef. Die Hess AG sei deshalb bereits daran, neue Mitarbeiter anzustellen und nach weiteren Räumlichkeiten für die Produktion zu suchen.

Raphaela Portmann ist Mitarbeiterin des lokalen Kultur-Ressorts. Besonders gerne schreibt sie über gesellschaftliche und historische Themen. Neben vielfältigen Tätigkeiten im Kulturbereich organisiert sie den BaZ-Podcast «Los emol». Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.