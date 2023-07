Für Lärmmessungen – BVB-Busse rasen um Mitternacht durch Quartierstrasse Mit Tempo 50 durch die 30er-Zone: Im Gellert haben die BVB die Lärmemissionen ihrer neuen elektrischen Doppelgelenkbusse überprüft. Alexander Müller

Mitten in der Nacht: Hier fahren die BVB-Busse durch die Teststrecke im Gellert. Video: Markus Wüest

Grüne Busse sind in der Gellertstrasse normalerweise keine unterwegs – schon gar nicht die riesigen neuen Doppelgelenkbusse. Doch mitten in der Nacht auf Dienstag herrschte für einmal reger Busbetrieb auf der beschaulichen Quartierstrasse.

Während rund zweier Stunden haben die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) gemessen, wie laut die neuen elektrischen Doppelgelenkbusse und die neuen elektrischen Normalbusse sind. Je ein Modell der beiden Fahrzeuge fuhr immer und immer wieder durch die Strasse. Einerseits wurden Haltestellensimulationen durchgeführt: Die Busse wurden aus Tempo 30 bis zum Stillstand abgebremst, öffneten und schlossen die Türen und beschleunigten anschliessend wieder auf 30 km/h.

In einer zweiten Messreihe wurde die Geräuschkulisse bei einer Vorbeifahrt mit konstanter Geschwindigkeit gemessen. Dies mit 30 km/h – aber auch bei Tempo 50. In der Gellerstrasse gilt jedoch eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. «Für die ausserordentliche Fahrt mit 50 km/h wurde eine entsprechende Bewilligung eingeholt», sagt BVB-Sprecher Benjamin Schmid auf Anfrage. Für die Tests der BVB wurden auf der Teststrecke temporär auch sämtliche Parkplätze aufgehoben.

BVB überprüfen alle Fahrzeuge

Doch warum das Ganze? Die Busse haben eine gültige Strassenverkehrszulassung und sind grundsätzlich deutlich leiser als die bisherigen Dieselbusse. Doch ab einer gewissen Geschwindigkeit, bei Autos ist es circa Tempo 30, verschwindet dieser Unterschied, weil die Abrollgeräusche der Reifen lauter sind als die Motorengeräusche.

Die Messfahrten dienen laut Schmid zwei Zwecken: Einerseits nutze das kantonale Amt für Umwelt und Energie diese Daten für die Überarbeitung seines Lärmkataster. «Andererseits werden standardmässig alle neuen Fahrzeugtypen, die wir erhalten, einer entsprechenden Lärmmessung unterzogen.»

Der Lärmkataster weist aus, wie laut es an einer Strasse ist. Dies ist allerdings kein reiner Messwert: Daten von Einzelmessungen werden dabei rechnerisch anhand des Verkehrsmodells zu einem Wert zusammengefügt. Das Verkehrsmodell stellt dar, wie viele Autos, Lastwagen oder Busse, aber auch Velos an einem Ort verkehren.

Dass die BVB-Tests im Gellert und nicht irgendwo in einem abgelegenen Industrieareal in der Region stattgefunden haben, liegt an den Strassenbelägen selbst: In der Gellertstrasse gibt es Abschnitte mit einem normalen Belag und solche mit Flüsterbelag. Die Messungen wurden mit beiden Bustypen auf beiden Belägen durchgeführt.

Elektrobusse dürfen nicht zu leise sein

Wichtig für solche Lärmmessungen sei zudem die Absenz von möglichst vielen Umgebungsgeräuschen, sagt Schmid. Daher habe man die Messfahrten auf die Nacht verlegt. Beim ersten Versuch vor rund zwei Wochen musste der Versuch wegen eines einsetzenden Gewitters vorzeitig abgebrochen werden.

Wie laut die neuen Elektrobusse tatsächlich sind, wissen die BVB noch nicht: «Die Ergebnisse der Lärmmessungen werden im August erwartet», sagt Schmid. Er weist aber noch auf eine Besonderheit hin: Im Gegensatz zu Bussen mit Verbrennungsmotoren gibt es für Elektrobusse gleich zwei Lärmgrenzwerte. Der obere, jener für die maximale Lautstärke, unterscheidet sich bei den beiden Antriebsvarianten nicht. Elektrobusse dürfen allerdings auch nicht zu leise sein: «Beim Minimalpegel gibt es entsprechende Vorgaben», sagt Schmid. Daher werde das normale Antriebsgeräusch bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h elektronisch verstärkt.

