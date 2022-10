Es ist ein Bus wie dieser, der am vergangenen Samstagabend auf Irrfahrt ging. Unser Autor erlebte dies in Basel zum ersten Mal. Foto: Simon Erlanger

Es ist Samstagabend kurz nach 21 Uhr. Wir sind auf dem Weg in die Stadt. An der Haltestelle Wanderstrasse der BVB-Buslinie 33 zeigt die elektronische Informationstafel an, dass der Bus erst in sieben Minuten kommt, obwohl er laut App schon da sein sollte. Nun gut, das kann ja vorkommen! Wir fügen uns in unser Schicksal, vertiefen uns ins Smartphone und warten. Schliesslich biegt der 33er dann von Allschwil her rasant um die Ecke.

Wir fahren los in Richtung Wielandplatz. Doch dann dies: Auf der Höhe St. Galler-Ring verlässt der 33er plötzlich die gewohnte Route. Der Bus biegt nach rechts ab. Die Passagiere schauen verdutzt auf, allgemeine Aufregung. Doch dann erinnert man sich: Wegen des Umbaus des Wielandplatzes ist dort die Wanderstrasse temporär gesperrt. Der Platz wird via Neubadstrasse grossräumig umfahren. Der 33er schwenkt erst beim Schützenhaus wieder auf seine althergebrachten Bahnen ein. Beruhigt widmen sich alle wieder ihren elektronischen Devices.

Chauffeur kennt sich in Basel nicht aus

Doch irgendwann fällt allen auf: Der Bus fährt unbeirrt weiter, geradeaus. Da ist weit und breit keine Neubadstrasse zu sehen und auch keine Schützenmatte und kein Schützenhaus. Wo sind wir? Der Bus fährt und fährt. Der Blick nach vorne zeigt, wir nähern uns mit recht hoher Geschwindigkeit der Mauer des Zolli. Nun merkt sogar der Fahrer, dass da was nicht stimmt. Er biegt kurz entschlossen nach links ab und landet mit seinem Bus in einer sehr schmalen Quartierstrasse. Wir erkennen im Dunkeln nicht, welche es ist, wohl irgendeine der Strassen im Geviert zwischen der Blochmonter- und der Schalerstrasse.

Eines ist sicher: Wir sind abseits der Route. Mitten in Basel hat sich der BVB-Bus verfahren. Und dann taucht aus der Dunkelheit auch noch eine der zahlreichen Basler Baustellen auf, die wie Pilze nach dem Regen aus dem Boden schiessen. Auch diese Quartierstrasse ist gesperrt. Der Chauffeur wird sichtlich nervös und beginnt seinen Bus zu wenden, was in einer derart engen Quartierstrasse mit zahlreichen parkierten Autos eine echte Herausforderung ist. Die meisten Passagiere sitzen teilnahmslos da. Es wird ja wohl alles seine Ordnung haben, scheinen sie im unendlichen Vertrauen zu den Basler Verkehrsbetrieben zu denken.

Wir stehen auf, gehen nach vorne und fragen den Chauffeur, was denn da los sei. Leider spricht der Fahrer nur gebrochen Deutsch. Wir verständigen uns trotzdem. Er gibt zu, dass er sich total verfahren habe. Er sei eben nicht aus Basel und fahre die Linie 33 erst seit knapp einem Jahr.

Margarethen-Garage betreibt die Linie 33

Er kenne die Strassen neben der offiziellen 33er-Route nicht. Ausserdem sei er gar nicht von den BVB angestellt, sondern von der Margarethen-Garage. Diese betreibt die Linie 33 im Auftrag der BVB und hat in der Vergangenheit auch schon durch den Einsatz von zu kleinen Fahrzeugen mit Stufen im Innern für Aufsehen gesorgt. Offenbar mangelt es auch an der Instruktion der Fahrer. Der Chauffeur tut uns leid, und wir beginnen, ihn auf die geordneten Wege des Basler ÖV zurückzuleiten, auch aus Eigeninteresse. Schliesslich benutzen wir den öffentlichen Verkehr nicht nur aus Gründen des Klimaschutzes, sondern auch, um in nützlicher Frist von A nach B und damit ans Ziel zu kommen.

«Links, rechts, nochmals rechts, links»: Der Fahrer folgt unseren Anweisungen. Und dann sind wir endlich auf der Neuweilerstrasse und kurz darauf bei der Haltestelle Schützenhaus. Bei der Endstation nahe des Fischmarkts steigen wir aus. Mit einer Verspätung zwar, doch wir sind angekommen. Die Irrfahrt ist beendet.

