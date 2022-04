«Apropos» – der tägliche Podcast – Butscha und seine Folgen Die Bilder aus Butscha schockierten weltweit. Welche Folgen haben sie – auf den Krieg, seine Wahrnehmung und auf einen möglichen Prozess in Den Haag? Mirja Gabathuler als Host Stephan Israel als Gast

Die ersten Greuelbilder tauchten am Sonntag auf. Sie zeigten eine komplett zerstörte Gegend, zerschossene Wohnhäuser, Dutzende Leichen am Strassenrand, in ziviler Kleidung und teils mit zusammengebundenen Händen. Die Bilder stammen aus Butscha, einem Vorort von Kiew, aus dem die russischen Truppen vor wenigen Tagen abzogen. Butscha ist zum Inbegriff geworden für die Grausamkeit dieses Krieges.

Die Hinweise verdichten sich, dass auch andernorts mutmassliche Kriegsverbrechen passieren. Steckt dahinter ein strategisches Vorgehen der russischen Armee? Welche Voraussetzungen müssten erfüllt sein, damit sich Russland vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag für Kriegsverbrechen verantworten muss? Und wie werden diese Bilder – und die Reaktionen darauf – den Krieg prägen? Darüber spricht Stephan Israel, Tamedia-Korrespondent in Brüssel, in einer neuen Folge des Podcasts «Apropos».

Mirja Gabathuler ist verantwortlich für Audioformate bei Tamedia und moderiert den täglichen Podcast «Apropos». Mehr Infos @gabathvler Stephan Israel ist in Zürich aufgewachsen, hat in Genf Science Politique studiert und ist in Bern in den Journalismus eingestiegen. Er war während der Jugoslawienkriege Korrespondent in Südosteuropa. Seit 2002 schreibt er aus Brüssel über die schwierige bilaterale Beziehung und die Krisen der EU. Mehr Infos @StephanIsrael

