Trend-Destination Korea – Busan: Die Stadt, die glitzert Die zweitgrösste Metropole Südkoreas will aus dem Schatten Seouls treten. Dafür lässt sie sich einiges einfallen – nicht nur für die Einheimischen.

Thomas Hahn

Und immer ist zuoberst noch was Buntes drauf: Die direkt am Ozean gelegene Skyline von Busan. Foto: Alamy Stock Photo

Wenn es dunkel wird in Busan, verwandeln sich die geschwungenen Stahldächer des Cinema Center in eine Art zweiten Himmel. Dann gehen die computergesteuerten LEDs an der Unterseite der Dächer an, und rund um die Gebäude der offenen Anlage beginnt ein Tanz aus buntem Licht. Wer darunter steht und hochschaut, hat das Gefühl, Farben und Figuren würden das Schwarz der Nacht ersetzen. Das ist beeindruckend. Aber nicht der Grund, weshalb Park Hae-myoung hier ist.