Schwerer Unfall in Bettingen – Bus prallt in eine Mauer – neun Personen werden verletzt Am Donnerstagnachmittag ist in Bettingen ein Bus verunfallt. Fünf Personen mussten ins Spital gebracht werden.

In der Basler Gemeinde Bettingen kam es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Unfall. Ein Bus der Linie 32 ist gegen 16.15 Uhr von der Strasse abgekommen und verunfallt. Neun Personen wurden verletzt, fünf davon mussten zur weiteren Abklärung in ein Spital gebracht werden.

Wie die Basler Polizei gegen Abend mitteilt, war der Bus von St. Chrischona her talabwärts in Richtung Bettingen unterwegs, als er auf dem Chrischonarain bei dichtem Schneetreiben von der Strasse abkam. Er prallte daraufhin in die Mauer der Garageneinfahrt eines Mehrfamilienhauses. Auf Bildern des Unfalls ist zu sehen, dass die Frontscheibe eingedrückt und massiv beschädigt wurde. Inklusive des Chauffeurs sassen insgesamt 14 Personen im Bus, wie Adrian Plachesi, Sprecher der Basler Polizei, mitteilt.

Kurz nachdem der Notruf bei der Basler Polizei eingegangen war, fuhren mehrere Einsatzwagen zur Unfallstelle. In den Stunden danach war ein Grossaufgebot von über 20 Fahrzeugen von Sanität, Feuerwehr und Polizei vor Ort. Die Einsatzkräfte seien auch von Anwohnerinnen und Nachbarn unterstützt worden, teilt die Polizei mit.

Laut Augenzeugen habe gar ein Helikopter der Rega über der Unfallstelle gekreist. Diese Information wurde bislang jedoch noch nicht offiziell bestätigt.

Während der Dauer des Einsatzes, der sich bis in die Abendstunden hineinzog, wurde die Strasse zwischen Bettingen und Sankt Chrischona in beide Richtungen gesperrt. Über den Gesundheitszustand der hospitalisierten Passagiere ist bislang noch nichts weiter bekannt.

