Carving ist eine modernere Fahrtechnik, die Anfang der 2000er-Jahre die breite Masse erreichte. Carving macht aber ebenso müde wie das Kurven mit geschlossenen Beinen – wie der BaZ-Kolumnist erfahren musste. Foto: Tamedia-Archiv

Ich war wieder einmal mutig. Nein, ich habe mich weder dem wieder erlaubten Shoppingerlebnis hingegeben, noch sass ich inmitten vieler Menschen am Rheinbord an der Sonne. Und schon gar nicht habe ich im Fernsehen einen FCB-Match angeguckt. So mutig bin ich nun auch wieder nicht. Ich war Skifahren. Ich habe mich geschützt. Ich trug einen Helm. Tatsächlich habe ich zwei, drei ältere Herrschaften gesehen, die keinen Helm trugen. Unglaublich! Die wedelten elegant mit geschlossenen Beinen die Piste hinunter. Die Ski so dicht aneinander, dass keine Schneeflocke dazwischen passte. Ja, so fuhr man früher Ski. Heute fährt man breitbeinig. Und man wedelt auch nicht mehr. Man carvt.