Hier können sie noch lachen: Bundesrat Didier Burkhalter und Nachfolger Ignazio Cassis bei der Departementsübergabe 2017. Foto: Keystone

Am Anfang war alles noch ein Spiel. Mit übergrossen Legos stellte Aussenminister Ignazio Cassis die «Bausteine» des Rahmenabkommens dar. Voller Zuversicht und Hoffnung schilderte er, wie er diese gemeinsam mit allen Beteiligten erfolgreich zusammensetzen wolle.

Heute steht Cassis ohne Steine, ohne Spielfeld und ohne Gschpänli da.

Seine Pläne wurden im Bundesrat abgeschmettert. Mit den wichtigsten Interessengruppen – Arbeitgeberverband und Gewerkschaften – soll der oberste Verhandlungsführer seit Monaten kaum gesprochen haben. Am Gipfeltreffen in Brüssel am Freitag war Cassis gar nicht mehr dabei. Stattdessen reiste er kürzlich in den Nahen Osten, wo er öffentlichkeitswirksam die Guten Dienste der Schweiz anbieten durfte. Es wirkte wie die Therapie eines ausgebrannten Aussenministers.