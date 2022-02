FDP-Delegiertenversammlung – Burkart greift Linke bei AHV-Reform an

FDP sagt Ja zu Frontex und Nein zu «Lex Netflix» Infos einblenden

Die Delegierten der FDP Schweiz haben an ihrer Versammlung in Montreux am Samstag die Parolen für zwei eidgenössische Vorlagen gefasst, über die das Volk am 15. Mai abstimmt. Sie hiessen die Stärkung von Frontex mit grosser Mehrheit gut und lehnten das neue Filmgesetz deutlich ab.

FDP-Bundesrätin Karin Keller-Sutter verteidigte vor den Delegierten die Stärkung des Mandats der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache und die Erhöhung des finanziellen Beitrags der Schweiz zu Frontex. «Der Schutz der Aussengrenzen bedeutet, die Sicherheit und Freiheit unseres Landes zu gewährleisten», sagte die Justizministerin.

Bei der finanziellen Beteiligung der EU-Grenzschutzagentur Frontex geht es darum, dass die Schweiz neu 61 statt 14 Millionen Franken jährlich an die europäische Grenz- und Küstenwache bezahlen soll.

Wer Frontex ablehne, geht das Risiko ein, aus dem Schengen-Dublin-System aussteigen zu müssen, fuhr Keller-Sutter fort. «Wenn man mit dem Feuer spielt, darf man sich später nicht wundern, wenn das Haus brennt», sagte sie.

Die Delegierten folgten ihrer Argumentation weitgehend. Sie unterstützten das Frontex-Gesetz. mit 335 zu 6 Stimmen bei 2 Enthaltungen. Der Abstimmung war keine Debatte vorausgegangen.

Ebenfalls mit grosser Mehrheit haben die FDP-Delegierten die Nein-Parole zum neuen Filmgesetz gefasst. 275 Freisinnige sprachen sich gegen das sogenannte Lex Netflix aus, 53 dafür, 10 enthielten sich. Damit schliesst sich die FDP Schweiz dem nationalen Referendumskomitee an. Dieses Geschäft löste eine kurze Debatte und mehrere Wortmeldungen aus.

Das überarbeitete Gesetz sieht vor, dass Streamingdienste wie Netflix künftig mindestens vier Prozent ihrer in der Schweiz erzielten Einnahmen ins einheimische Filmschaffen investieren müssen. Dagegen haben die Jungparteien von FDP, SVP und GLP das Referendum ergriffen.

Der Präsident der Jungen FDP Schweiz, Matthias Müller, warnte, dass die Produzenten mit einem solchen Gesetz die Kosten auf die Konsumenten abwälzen und die Abonnementspreise erhöhen würden. Mit dem Risiko, dass Nutzer auf illegale Download-Seiten abwandern. «Jeder sollte frei entscheiden können, was er sich ansehen möchte und was nicht. Der Staat sollte uns nicht vorschreiben, was wir zu schauen haben», sagte Müller.

Der Waadtländer Ständerat Olivier Français erinnerte hingegen daran, dass das Parlament klar für die Lex Netflix gestimmt habe, ein Gesetz, das Kreativität und Pluralität verteidige. Dieser kulturelle Wert sei vielleicht wichtiger als der Wert der Freiheit.