Nach der Niederlage in Genf – Burgeners FCB stellt die schlechteste Mannschaft des Jahres Seit Januar hat kein Super-League-Team so wenig Punkte geholt wie der FC Basel. Zehn Zähler beträgt noch der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Doch Sorgen scheint sich weder Trainer Sforza noch der Clubbesitzer zu machen. Oliver Gut

Planlos, ratlos, verzweifelt: Fabian Frei (vorne) und Timm Klose. Foto: Pascal Muller (Freshfocus).

Man kann mit Ciriaco Sforza auch Mitleid haben. Wie er da sitzt, im Medienraum des Stade de Genève und nach Worten sucht. Wie er bemüht ist, um auch nach dieser 1:2-Niederlage gegen den Servette FC positiv zu bleiben. Wie er die Frage an den Journalisten zurück richtet, als es darum geht, ob er sich denn noch daran erinnern könne, wann und gegen wen der FC Basel zum letzten Mal gewonnen habe.

Es war am 4. Februar, ein effizientes 3:1 in Lausanne, welches für den FCB das Ende der Hinrunde bedeutete. Und weil seither stolze sieben Pflichtspiele mit nur drei Remis, aber vier Niederlagen dazu gekommen sind und der Trainer des FC Basel davor, dazwischen und danach in Sachen Aussendarstellung ohnehin keine gute Figur machte, fragt man sich in Genf tatsächlich, ob Sforza sich nicht mehr an jenes Erfolgserlebnis erinnern kann. Jedenfalls ist es der Journalist, der die Frage schliesslich selbst beantwortet.