Es ist eine tragische Situation, die dem FC Basel absolut unwürdig ist. Die ganze Schweiz lacht über uns. Das ist ein Zustand, der nicht nur mir weh tut und den man so schnell wie möglich beheben muss.

Reto Baumgartner, was denkt der Präsident des FC Basel, wenn er in diesen Tagen auf «seinen» Club schaut?

Ja, ich habe die Vorgänge am Montag so verfolgt wie alle anderen auch, als Fan und Medienkonsument.

Als Präsident und in dieser Funktion als Vertreter in der AG werden Sie also nicht eingebunden?

Nein, aber da muss man auch unterscheiden. Wenn es ums operative Geschäft geht, um die Geschäftsstelle, dann ist die Zusammenarbeit wirklich gut. Wenn es aber um den Verwaltungsrat geht, dann herrscht Funkstille.