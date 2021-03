Verkauf der FCB-Aktienmehrheit – Burgener bricht sein Wort, wenn er vorher nicht den Verein konsultiert Im Bericht jenes Gremiums, das 2017 eine Übernahme des FC Basel durch Bernhard Burgener prüfte, ist festgehalten, dass der Besitzer vor einem Verkauf seines Aktienpakets die Vereinsmitglieder zu konsultieren beabsichtigt. Oliver Gut

Wartet auf den Tag der Abrechnung – sollte vorher aber noch den Tag der Anhörung ausrufen: Bernhard Burgener, Besitzer und Verwaltungsratspräsident des FC Basel. Foto: Daniela Frutiger (Freshfocus)

Bernhard Burgener mag ja weder etwas bestätigen noch dementieren, wenn es um seine publik gewordenen Zukunftspläne mit dem FC Basel geht. Und doch gibt es genügend Informationen und Indizien, die besagen, dass er sein 80-Prozent-Aktienpaket, das er an der FC Basel 1893 Holding AG hält, an eine von ihm kontrollierte Gesellschaft mit dem Namen Basel Dream & Vision AG zu verkaufen beabsichtigt. Er hofft, so an frisches Geld aus dem Ausland – vermutlich handelt es sich dabei um die britische Investment-Firma Centricus – zu gelangen, das er für die Absicherung der Zukunft des FC Basel benötigt. Gleichzeitig dürfte er seinen Kaufpreis zurückerhalten, den er 2017 bei der Übernahme des Clubs an Bernhard Heusler und seine Mitstreiter entrichtete.