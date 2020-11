Da wars nur noch eine… – Burg im Leimental ist Corona-frei Bereits 85 Baselbieter Gemeinden verzeichneten in der Vergangenheit Covid-19-Fälle. Im benachbarten solothurnischen Kleinlützel gibt es seit dieser Woche einen Erkrankten. Kurt Tschan

Burg im Leimental ist die grosse Corona-Ausnahme in der Region Basel. Foto: Bettina Matthiessen

Die Zahl der Corona-Erkrankungen in der Schweiz nähert sich diese Woche der Schwelle von 200'000 Infizierten. In Basel-Stadt sind es bald 3000, im Baselland schon wesentlich mehr. Die Pandemie in der Nordwestschweiz erfolgt flächendeckend – mit einer einzigen Ausnahme. Im beschaulichen Burg im Leimental gibt es noch immer keinen einzigen Covid-19-Fall, wie Rolf Wirz, Leiter Kommunikation bei der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion in Liestal, bestätigt. Nicht erst seit Juni ist der Ort Corona-frei, sondern seit Februar, als man im Baselbiet damit begonnen hat, Statistik zu führen.