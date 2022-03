«Stopp Impfpflicht»-Initiative – Bundesrat zeigt Impfskeptikern die kalte Schulter Die Landesregierung lehnt die Volksinitiative «Für Freiheit und körperliche Unversehrtheit» ab. Und ein Gegenvorschlag wird nicht für notwendig erachtet.

Skeptiker gegen das Impfen: Ein Demonstrant protestiert in Bern gegen die Massnahmen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Foto: Anthony Anex (Keystone/5. Februar 2022)

Die Mitte Dezember 2021 von der Freiheitlichen Bewegung Schweiz (FBS) eingereichte «Stopp Impfpflicht»-Initiative war laut der Bundeskanzlei mit rund 125'000 gültigen Unterschriften zustande gekommen. Zu den Urhebern gehören etwa die Luzerner SVP-Nationalrätin Yvette Estermann, der Komiker Marco Rima sowie der Impfkritiker Daniel Trappitsch. Trappitsch bekämpfte in der Vergangenheit etwa das Tierseuchen- und das Epidemiengesetz.

Das Volksbegehren fordert in der Verfassung das Grundrecht, dass jeder Mensch die Freiheit hat, selbst bestimmen zu können, was in seinen Körper gespritzt oder implantiert wird. «Die betroffene Person darf aufgrund der Verweigerung der Zustimmung weder bestraft werden noch dürfen ihr soziale oder berufliche Nachteile erwachsen», heisst es im Initiativtext.

Die Forderung bezieht sich laut dem Initiativkomitee nicht nur auf die Covid-19-Pandemie. Sie soll auch gelten «für Impfstoffe, für Chips, für digitale Informationen im Körper».

Viele Lebensbereiche tangiert

Der Bundesrat schreibt in seiner nun publizierten Stellungnahme zur Initiative, dass der Initiativtext «thematisch weit über das Impfen hinaus» gehe. «Dies würde in zahlreichen gesellschaftlichen Bereichen zu Rechtsunsicherheit führen.» Als Beispiele nennt die Regierung die Entnahme eines Fingerabdrucks, die Unterbringung von Asylsuchenden oder die Pflege einer urteilsunfähigen Person.

Der Bundesrat hält zudem fest, dass bereits heute niemand zu einer Impfung gezwungen werden könne. Im vom Volk abgesegneten Epidemiengesetz sei einzig geregelt, dass etwa Gesundheitsfachpersonen unter Umständen der Wechsel in eine andere Abteilung des Spitals angeordnet werden könne, wenn sie sich nicht impfen lassen.

In der Bundesverfassung ist heute verankert, dass jeder Mensch das Recht auf persönliche Freiheit hat, insbesondere auf körperliche und geistige Unversehrtheit und auf Bewegungsfreiheit. EDI muss Botschaft ausarbeiten Einschränkungen dieses Grundrechts sind nur möglich, wenn eine gesetzliche Grundlage besteht, ein öffentliches Interesse vorliegt oder die Grundrechte anderer Personen gefährdet sind und die Einschränkungen verhältnismässig sind. Beispiele solcher zulässigen Einschränkungen sind die Fluoridierung von Trinkwasser, die Durchsuchung und Verhaftung einer Person, die militärische Aushebung oder die Vollstreckung einer Ausweisung. Bevor sich das Parlament mit der Initiative auseinandersetzen kann, muss das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) bis Ende Jahr eine Botschaft ausarbeiten.

SDA/fal

