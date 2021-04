Geisel-Aussagen bleiben folgenlos – Bundesrat verhindert Strafuntersuchung gegen Moritz Leuenberger Für die Regierung ist eine Strafuntersuchung gegen den alt Bundesrat «nicht mit den Interessen des Landes vereinbar.»

Mit Aussagen zu Lösegeldzahlungen hat er für Wirbel gesorgt: Eine strafuntersuung muss Moritz Leuenberger nun aber nicht befürchten. Keystone

Die Bundesanwaltschaft wird nicht zur Strafuntersuchung gegen alt Bundesrat Moritz Leuenberger ermächtigt. Das hat der Bundesrat am Mittwoch entschieden. Leuenberger hatte in einem Zeitungsinterview gesagt, die Schweiz habe bei Geiselnahmen Lösegelder bezahlt.

Die Bundesanwaltschaft erwägte daraufhin, gegen den alt Bundesrat eine Untersuchung wegen Amtsgeheimnisverletzung einzuleiten. Sie reichte beim Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) einen Antrag zum Entscheid über die Erteilung oder Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung ein.

Dieses Gesuch hat der Bundesrat nun abgelehnt. Eine Strafuntersuchung sei «nicht mit den Interessen des Landes vereinbar», schreibt er. Die Durchführung eines Strafverfahrens in dieser Angelegenheit würde eine detaillierte Auseinandersetzung mit der Strategie des Bundesrats in Entführungsfällen nach sich ziehen. Der Bundesrat vertrete aber ausdrücklich die Politik, dass die Schweiz in Entführungsfällen kein Lösegeld bezahle.

sda/nlu

Fehler gefunden?Jetzt melden.