Medienkonferenz mit Sommaruga - Bundesrat will bis Ende Jahr neues CO₂-Gesetz vorlegen

Medienkonferenz mit Sommaruga – Bundesrat will bis Ende Jahr neues CO 2 -Gesetz vorlegen Noch 2021 soll eine neue Vorlage für ein CO 2 -Gesetz vorgestellt werden. Neue Abgaben sind nicht geplant.

Das klimapolitische Ziel bleibt unverändert: Die Schweiz soll ihre Emissionen bis 2030 gegenüber 1990 halbieren. Nach dem Nein zum CO 2 -Gesetz vom vergangenen Juni muss der Bundesrat aber neue Instrumente finden, um dieses Ziel zu erreichen.

Nun hat er erste Eckwerte der neuen Vorlage festgelegt. Als Basis diene das geltende CO 2 -Gesetz, teilt der Bundesrat mit. So sollen die bestehenden Instrumente grundsätzlich weitergeführt werden. Im Vordergrund sollen Massnahmen stehen, die es der Bevölkerung ermöglichen, den CO 2 -Ausstoss im Alltag zu reduzieren. Zudem sollen bereits laufende Bemühungen der Unternehmen unterstützt werden.

Weiter nach der Werbung

Anreize schaffen statt sanktionieren

Verzichten will der Bundesrat auf neue Abgaben, die bereits bestehende CO 2 -Abgabe soll jedoch beibehalten werden. Weiter sollen die Mittel jeweils denjenigen Sektoren zugute kommen, aus denen sie auch stammen. Neu sollen sich auch Unternehmen von der CO 2 -Abgabe befreien können, wenn sie sich im Gegenzug verpflichten, ihren CO 2 -Ausstoss zu reduzieren.

Abo Klimavision der Abfallverwerter Mit einer Pipeline CO₂ wegschaffen Aufnehmen in das Gesetz will der Bundesrat zusätzliche «Stützungsmassnahmen». Die Massnahmen sollen zu einem klimafreundlichen Verhalten motivieren. So soll etwader Ersatz alter Öl- und Gasheizungen mit zusätzlichem Geld unterstützt und die Infrastruktur für Elektroautos ausgebaut werden. Weniger Kerosin statt Flugticketabgabe Beim Flugverkehr geht es nicht mehr um die Einführung einer CO 2 -Abgabe auf Flugtickets, sondern es soll in Anlehnung an die Entwicklungen in der EU eine Beimischquote für nachhaltige Treibstoffe eingeführt werden. Zusätzlich werde geprüft, ob die Einführung eines Mindestanteils an nachhaltigen Treibstoffen finanziell unterstützt werden soll. Alternative Treibstoffe sind bis zu fünfmal teurer als Kerosin.

Abo Benzinpreis, Flugtickets, Heizöl Was nun nach dem Nein zum CO₂-Gesetz passiert Abo Junge gegen das C0₂-Gesetz «Ich gehöre wohl zur Generation Easyjet» Noch festlegen will der Bundesrat wie viel CO 2 im Inland und wie viel im Ausland kompensiert werden soll. Unter dem Pariser Klimaabkommen hat die Schweiz mit mehreren Staaten Abkommen zur Kompensation unterzeichnet, etwa mit Ghana und Senegal.

SDA/aru

Fehler gefunden?Jetzt melden.