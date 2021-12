Massnahmen gegen häusliche Gewalt – Bundesrat setzt Sibel Arslans Vorstoss um

Abo Mordversuch überlebt «Es stehe Aussage gegen Aussage – selbst als ich grün und blau war»

Seit der Messerattacke ihres Ex-Mannes ist Loredana Galeoto an den Rollstuhl gefesselt, aber nach 27 Jahren Gewaltehe freier denn je. Warum nur hat sie es so lange an der Seite des Täters ausgehalten?