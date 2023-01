Treffen am WEF in Davos – «Bundesrat Rössli»: So verlief Röstis Premiere auf dem internationalen Parkett Deutschlands Vizekanzler Robert Habeck überbringt den Bundesräten Guy Parmelin und Albert Rösti eine schlechte Nachricht, eine vage Hoffnung – und eine Ermahnung. Markus Häfliger aus Davos

Freundlich, hart – und mit Namenspatzer: Der deutsche Aussenminister Habeck mit dem Bundesrat Albert am WEF in Davos. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Es war Albert Röstis allererster internationaler Kontakt als Bundesrat. Schon am ersten Tag des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos traf Rösti am Montagabend einen der mächtigsten Politiker Europas: den deutschen Vizekanzler, Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck. Ebenfalls dabei beim Gespräch: Röstis Parteikollege, Wirtschaftsminister Guy Parmelin.