Corona-Sorgenkind Baselland – Bundesrat macht Druck: Es ist höchste Zeit An der Primarschule Neuallschwil haben die Ansteckungen derart zugenommen, dass das Schulhaus geschlossen werden musste – rund 420 Schüler sind betroffen. Die Regierung beschliesst am Dienstag weitere Massnahmen. Alessandra Paone

Bundesrat Alain Berset (Mitte) war am Donnerstag im Baselbiet zu Besuch. Am Freitag appellierte er nochmals an die Problem-Kantone, sofort zusätzliche Massnahmen zu ergreifen, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Foto: Lucia Hunziker

Als Basel-Stadt vor gut zwei Wochen schärfere Massnahmen gegen das Coronavirus beschloss und die Beizen vorübergehend schloss, rümpfte man im Nachbarkanton die Nase. Schliessen? Wir? Sicher nicht! Der Regierungsrat sehe aktuell von einer kurzzeitigen weiteren Verschärfung ab, hiess es aus dem Baselbiet. Ausserdem lasse sich die Ausgangslage zwischen der Stadt und dem Land nicht vergleichen. Es gebe keine Ausgehmeile wie etwa in der Basler Steinen.

Die gibt es tatsächlich nicht. Aber seit die Lokale in der Stadt geschlossen sind, weichen die Baslerinnen und Basler ins Baselbiet aus. Mit dem Resultat, dass die Beizen weit über den Speckgürtel hinaus voll sind. Und nicht nur: Auch in den Fitnessstudios nimmt die Besucherzahl zu. Das spült zwar Geld in die Kassen, doch gleichzeitig steigen auch die Corona-Fallzahlen. So stark, dass der Kantonsärztliche Dienst am Wochenende beschlossen hat, das Allschwiler Schulhaus Neuallschwil bis zu den Weihnachtsferien zu schliessen.