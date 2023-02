Klimaschützer sind empört – Bundesrat gibt grünes Licht für neuen Basler Rheintunnel Für fast 1,9 Milliarden Franken will der Bund die Basler Autobahn ausbauen. Ohne den neuen Tunnel stünde man in der Region bald täglich stundenlang im Stau. Alexander Müller

Die Bevölkerung wächst, der Strassenverkehr nimmt weiter zu. Daher will der Bundesrat in Basel die Autobahnkapazität mit dem Rheintunnel erweitern. Foto: Lucia Hunziker

Der Bundesrat will den Rheintunnel so bald wie möglich realisieren. Die unterirdische Autobahnspange zwischen der Hagnau und dem Kleinbasel ist eines jener Ausbauprojekte des Nationalstrassennetzes, die aus Sicht der Landesregierung am dringendsten benötigt werden und gleichzeitig in der Planung am weitesten fortgeschritten sind.

Rund 4 Milliarden Franken beantragt der Bundesrat dem Parlament für die fünf Ausbauprojekte. Auf den Rheintunnel entfallen davon rund 1,9 Milliarden Franken. Der Ausbau der Schweizer Autobahnen ist laut Bundesrat nötig, weil das Verkehrsaufkommen allein zwischen 1990 und 2019 um über 130 Prozent zugenommen hat.

Der Rheintunnel beginnt bei Birsfelden und endet nördlich des Badischen Bahnhofs.

Seit 2015 sei jedoch die Fahrleistung auf den Nationalstrassen langsamer angestiegen als auf den übrigen Strassen. Laut Bundesamt für Strassen (Astra) ist dies ein Zeichen dafür, dass die Nationalstrassen wegen Kapazitätsengpässen nicht mehr in der Lage waren, das Verkehrswachstum im gewohnten Umfang aufzunehmen. Stattdessen sei ein Teil des zusätzlichen Verkehrs verdrängt worden und habe zu mehr Durchgangsverkehr in den Städten und Dörfern geführt.

Besonders betroffen ist davon insbesondere die Region Basel. Der Bund rechnet damit, dass dort die Verkehrsüberlastungen ohne Gegenmassnahmen bis 2040 weiter steigen werden. Die Verkehrsbelastung würde die verfügbaren Kapazitäten um mindestens 20 Prozent übersteigen. Die Folge: Stockender Verkehr und Staus während zwei bis vier Stunden würden zum täglichen Bild auf den Autobahnen in der Region.

Die Gegner des Autobahnausbaus haben sich am Mittwoch ebenfalls zu Wort gemeldet: Die Gruppe «Dreirosen bleibt!» wehrt sich gegen das «Monsterbauwerk» Rheintunnel und beklagt «die mit dem Autobahnausbau verbundene Zerstörung von Lebensräumen» wie beispielsweise der Dreirosenmatte in Basel oder dem Sportplatz in Birsfelden. Der Mehrverkehr trage zusätzlichen Lärm und Luftverschmutzung in die Quartiere. Bei 80 Prozent des Verkehrs auf der Autobahn lägen Start- oder Zielort zudem in Basel oder einer der umliegenden Gemeinden.

Der Autobahnausbau sei nicht mit den Klimazielen vereinbar. Auch dann nicht, wenn es sich um Elektroautos handle, denn diese seien «weder klimaneutral noch leisten sie einen Beitrag zu einer flächeneffizienten und ressourcenschonenden Mobilität», kritisiert die Basler Grossrätin Tonja Zürcher (Basta), Sprecherin der Gruppe «Dreirosen bleibt!» die Pläne von Bundesrat und den beiden Basler Regierungen zum Rheintunnel. Das Geld solle statt in den Autobahnausbau besser in den Klimaschutz und die Verlagerung auf den öffentlichen Verkehr sowie den Fuss- und Veloverkehr investiert werden.

