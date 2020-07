Coronagefahr in der Schweiz – Bundesrat Berset prüft sofortige Maskenpflicht im ganzen ÖV Der Bundesrat hält in diesen Stunden seine letzte ordentliche Sitzung vor den Sommerferien ab. Hauptthema ist dabei eine generelle Maskentragpflicht im Öffentlichen Verkehr, die in der ganzen Schweiz gelten soll. Benjamin Gafner

Geht es nach Bundesrat Alain Berset, soll ab heute Nacht in der ganzen Schweiz eine Maskentragpflicht im ÖV gelten. Foto: Gian Ehrenzeller/Keystone

Der Bundesrat dürfte heute an seiner Sitzung in die Diskussionen um die Einführung einer Maskenpflicht auf Kantonsebene eingreifen. Diese ist namentlich in den Kantonen Bern, Genf und Tessin ein Thema. Wie aus zuverlässiger Quelle verlautet, hat Bundesrat Alain Berset (SP) nun aber im Bundesrat den Antrag gestellt, bereits ab heute Nacht eine generelle Maskentragpflicht im ÖV anzuordnen. Diese Maskentragpflicht soll bereits für den ÖV (mit Ausnahme von Seilbahnen) für die ganze Schweiz gelten (lesen Sie hier, wie Masken ihre Träger schützen).