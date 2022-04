Bundesrätin Simonetta Sommaruga ist in der laufenden Woche positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie hat leichte Symptome und arbeitet von zuhause aus. Sie ist das vierte Regierungsmitglied, bei dem eine Ansteckung bekannt worden ist.

Sommarugas Ansteckung meldete am Freitag das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek), dem Sommaruga vorsteht. Eine Bundesratssitzung fand diese Woche nicht statt. Mehrere Regierungsmitglieder weilten oder weilen zudem im Ausland.

Sommaruga ist das vierte Regierungsmitglied, bei dem eine Ansteckung mit Covid-19 bekanntgeworden ist. Als ersten hatte das Virus im Februar Aussenminister Ignazio Cassis erwischt, im März wurden dann kurz hintereinander Innenminister Alain Berset und Wirtschaftsminister Guy Parmelin positiv getestet.

Während Cassis gemäss damaligen Angaben keine Symptome verspürte, merkten Berset und Parmelin leichte Anzeichen der Krankheit. Alle drei mussten sich in Isolation begeben, was für Sommaruga nicht mehr gilt. Nach der Aufhebung der Isolationspflicht am 1. April gilt lediglich die Empfehlung, nach einer Erkrankung zuhause zu bleiben.