Krisenvisite von Sommaruga – Bundespräsidentin gibt Durchhalteparole Eine Corona-Exit-Strategie kann Simonetta Sommaruga bei ihrem Besuch der Pharma und des Universitätsspitals in Basel noch keine bekannt geben. Daniel Wahl

Zu Besuch in Basel: Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga, flankiert von der Basler Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann und Wirtschaftsdirektor Christoph Brutschin. Foto: Keystone, Gergios Kefalas

Aus erster Hand wollte sich Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga im Basler Epizentrum der Pharmabranche über den Stand der Forschung und der Zusammenarbeit informieren. Gleichzeitig stattete sie am Montagmorgen dem Corona-Abklärungszentrum in der Predigerkirche einen Besuch ab. Es gehe darum, als gesamte Regierung im Land zu zeigen, dass man gemeinsam die Krise bewältigen wolle, begründete sie ihren Besuch in der Funktion als Bundespräsidentin und dankte an einem Treffen mit Basler Regierungsvertretern und Medien für die «hervorragend funktionierende Zusammenarbeit».

Während die österreichische Regierung unter Sebastian Kunz am Montag bereits eine Exit-Strategie aus der Corona-Krise skizzierte – die Geschäfte sollen im Nachbarland ab dem 1. Mai wieder öffnen dürfen –, konnte Sommaruga keinen Fahrplan präsentieren. «Der Bundesrat wird die möglichen Szenarien aber zeitnah besprechen und versuchen, Perspektiven zu geben, auch für die Wirtschaft.» Auf jeden Fall suche der Bundesrat nach der besten Lösung, um den Schaden möglichst klein zu halten. Dabei konsultiere man die entsprechenden Experten im Land. Man befinde sich deswegen jetzt in einer heiklen Phase, meinte die Bundespräsidentin. «Es ist eine Phase, in der die Unsicherheit zunimmt und zu einer enormen Belastung führt», sagte sie.

Basels wichtige Rolle

Die Basler Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann sprach in diesem Zusammenhang von «Disziplin und Geduld», die es jetzt erfordere. Die Schweiz sei aber auf einem guten Weg unter anderem auch darum, weil die Bevölkerung die Entscheide des Bundes gefasst getragen hätte. Ackermann erwähnte hier das Verständnis der Basler Bevölkerung für die Absage der Basler Fasnacht. Es gelte zu Hause zu bleiben, die Abstände einzuhalten und die Hände zu waschen.

Basel hebe sich in der Corona-Krise als Standort wichtiger Pharmaunternehmen hervor, lobte Sommaruga und zeigte sich nach ihrem Rundgang beeindruckt von der internationalen Zusammenarbeit der Pharmabranche und der Zusammenarbeit mit den Behörden – besonders was die Schwerpunkte «Entwicklung von Therapien» zur Behandlung von Patienten und der Entwicklung von Corona-Tests betrifft. «Auf diesem Gebiet können wir aus der Schweiz heraus eine wichtige Rolle spielen», sagte sie. Die Entwicklung eines Impfstoffs bezeichnete sie als längerfristiges Unterfangen.

An die Pressevertreter wurden für das Treffen mit der Regierung Schutzmasken verteilt, die von Daniel Koch, Corona-Delegierter des Bundes, noch als nutzlos bezeichnet wurden. Die Basler Regierungsvertreter an der Seite von Sommaruga inklusive Sprecher Marco Greiner trugen wiederum keine Schutzmasken.

Gesundheit vor Wirtschaft

Zuversichtliche Töne waren vom Basler Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger zu vernehmen. Erstmals sei die Zahl der hospitalisierten Corona-Patienten rückläufig. Er vermeldete 99 stationär Erkrankte im Universitätsspital, während es vergangene Woche noch 119 waren. Rückläufig ist auch die Zahl der beim Bundesamt für Gesundheit gemeldeten Neuinfektionen. Sie lag am Montag bei 552. Am Samstag waren es gesamtschweizerisch noch 679.

Ungeachtet der rückläufigen Fallzahlen will sich die Regierung von der Wirtschaft offenbar nicht unter Druck setzen lassen. «Es gilt das Primat der Gesundheitsvorsorge, die Wirtschaft hat sich anzupassen», betonte Regierungsrat Christoph Brutschin (SP) an der Seite von Sommaruga. Das erfolge «nicht ohne Schleifspuren in der Wirtschaft». Ihm gehe es indessen darum, die Handels-Lieferketten sicherzustellen und auch ein Ausstiegsszenario zu schaffen, ohne dass wir mit einer zweiten Corona-Welle rechnen müssten, sagte Brutschin. Nach wie vor sei die Transportnachfrage in der Luftfracht am Euroairport sehr hoch, während die kleinen und mittleren Unternehmen, die Selbstständigerwerbenden und die Gastronomie stark zu leiden hätten.

Brutschin zeigte sich beeindruckt von der schnellen Hilfe, die vom Bund durch den Ausbau der Kurzarbeit gewährt worden ist. Es gebe allerdings noch immer Berufszweige wie die Physiotherapeuten oder die Chiropraktiker, die zwischen den Maschen des sozialen Auffangnetzes durchzufallen drohen. Zwar habe der Kanton Basel-Stadt für solche Fälle ein Hilfspaket geschnürt. Der Kanton warte aber auf eine Bundeslösung.

Nach dem Treffen in Basel machte sich die Bundespräsidentin auf den Weg in den Kanton Jura, wo die Wirtschaft besonders hart betroffen sei.