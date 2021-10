Seit 1471 fast ohne Pause – Bundespräsident Guy Parmelin feiert das Jubiläum der Basler Herbstmesse Mit einem Jahr Verspätung begeht Basel im Münster den 550. Geburtstag der Herbstmesse. Guy Parmelin unterstreicht dabei die Bedeutung der Messe für die Schweiz. Simon Erlanger

«Die Herbstmesse darf nie mehr ausfallen», sagt Bundespräsident Guy Parmelin am Sonntag seiner Festrede im Basler Münster. Foto: zvg

Eigentlich hätte das 550-Jahr-Jubiläum der Basler Herbstmesse im letzten Jahr gefeiert werden sollen, doch wegen Covid 19 fiel die Messe aus, samt offizieller Jubiläumsfeier. Diese wurde nun am zweiten Messesonntag mit einem Festgottesdienst im sehr gut besetzten Basler Münster nachgeholt.

Ehrengast war der schweizerische Bundespäsident Guy Parmelin, der in seiner Ansprache die Bedeutung des Messe- und Kongressstandorts Basel für die ganze Schweiz betonte. «Dass Veranstaltungen mit uralten Traditionen immer wieder neue Generationen begeistern können, das beweist die Basler Herbstmesse», so Parmelin. Vor der durch die Corona-Pandemie bedingten Absage im vergangenen Jahr sei diese in 550 Jahren erst fünfmal ausgefallen, jedes Mal wegen einer Epidemie: 1721 und 1722 fiel sie der Pest zum Opfer. 1831 wurde sie wegen einer Cholera-Epidemie abgesagt und 1918 wegen der Spanischen Grippe. Dies solle nie wieder geschehen, sagte Guy Parmlin: «Möge es nie mehr ein Jahr ohne Basler Herbstmesse geben.»

Aus der Krise geboren

Der Basler Regierungspräsident Beat Jans verwies darauf, dass die Gründung der Basler Herbstmesse durch die Verleihung des kaiserlichen Messeprivilegs von 1471 die Stadt wirtschaftlich aus einer Krise geführt hat. Die Etablierung der Herbstmesse habe den Grundstein gelegt für Basels bis heute andauernde Bedeutung als Messeplatz und Wirtschaftsstandort im Zentrum der europäischen Verkehrswege.

So wie der Kaiser als damalige Obrigkeit Basel wirtschaftlich an Europa angebunden habe, wünsche man sich heute vom Bundesrat die Sicherung des wirtschaftlichen Austauschs mit den europäischen Nachbarn, so Jans.

Die Messe sei ein anhaltender Erfolg: «Heute ist die Basler Herbstmesse die grösste und älteste Vergnügungsmesse der Schweiz und strahlt als identitätsstiftende Institution weit über die Region Basel auch in den Rest der Schweiz hinaus», erklärte Beat Jans.

Grossaufmarsch und Seiltanz

Am Festgottesdienst im Münster, der von Kirchenratspräsident Lukas Kundert unter Mitwirkung von Messepfarrerin Eveline Saoud und Pater Benedikt von der römisch-katholischen Pfarrei St. Marien abgehalten wurde, nahmen neben der baselstädtischen Regierung auch Vertreterinnen und Vertreter von Kantonen, Städten und Gemeinden aus der weiteren Region und dem nahen Ausland teil, sowie Zünfte, Ehrengesellschaften, Markt- und Schaustellerverbände.

Musikalisch umrahmt wurde der Anlass von der Polizeimusik Basel und der Knabenkantorei Basel. Für ein besonderes Spektakel sorgte Freddy Nock mit einem Seiltanz im Basler Münster. Schauspielerlegende Helmut Förnbacher und seine Tochter Sandra Rudin Förnbacher liessen in einem Sprechtheater kurz die Geschichte der Basler Herbstmesse Revue passieren.

Nach dem Festgottesdienst begaben sich die geladenen Gäste in einem Umzug, angeführt von der Polizeimusik Basel und den Bannerherren der Basler Zünfte, zum Hotel Trois Rois, wo ein feierlicher Empfang mit erneuten Grussworten von Guy Parmelin und Beat Jans stattfand. Auch dieser Anlass wurde von diversen Auftritten umrahmt: Für gute Stimmung sorgten der «Burgi-Chor» der Primarstufe Burgstrasse in Riehen, Drehorgelspieler sowie Stelzenläufer. Während der Feier sorgte das schöne und warme Wetter erneut für ein hohes publikumsaufkommen an den diversen Messestandorten.

