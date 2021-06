Bundesgericht präzisiert Regeln – Mieterhöhungen von «deutlich über 10 Prozent» gelten als Missbrauch Wer umzieht, zahlt oft mehr als die Vormieterin. Ob die Erhöhung missbräuchlich ist, musste vom Mieter bewiesen werden. Jetzt gibt es ein wegweisendes Urteil. Thomas Hasler

Um den Anfangsmietzins in diesem 1933 erbauten Haus in Zürich ging der Streit. Foto: Google Maps

Für Mieterinnen und Mieter, die in eine Wohnung in einer Altliegenschaft einziehen wollen, wird es in Zukunft einfacher, zu belegen, dass ihr Anfangsmietzins missbräuchlich ist. Sie brauchen keine amtlichen Statistiken mehr zu bemühen oder fünf Vergleichsobjekte vorzulegen, sondern können einfach zwei Zahlen miteinander vergleichen: den Anfangsmietzins mit dem Vormietzins.

Im Frühjahr 2017 hatte eine Frau in Zürich in einem 1933 erbauten Haus eine 2-Zimmer-Wohnung für 1060 Franken gemietet. Sie staunte nicht schlecht und wandte sich an die Schlichtungsbehörde, als sie feststellte, dass ihre Vormieterin für die gleiche Wohnung nur 738 Franken bezahlt hatte. Der Aufschlag betrug 44 Prozent.