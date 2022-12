Entscheid aus Lausanne – Bundesgericht präzisiert Archivierung von Straf- und Krankenakten Die Übergabe von Personal- und Patientenakten der Jugendanwaltschaft und der Psychiatrischen Kliniken an das Staatsarchiv Basel-Stadt greift in die Privatsphäre der jeweiligen Personen ein.

Dies hat das Bundesgericht entschieden. Dennoch ist der Vorgang konventions- und verfassungsmässig.

Im konkreten Fall verlangte ein Mann, dass seine dem Staatsarchiv übergebene Personalakte der Jungendanwaltschaft Basel-Stadt und seine Patientenakte mit Behandlungsunterlagen, Gutachten und Verlaufsberichten der Psychiatrischen Universitätsklinik für Kinder und Jugendliche herausgegeben beziehungsweise gesperrt werden.

Das Gesuch wurde von den Basler Behörden und den gerichtlichen Instanzen abgewiesen, so dass der Betroffene ans Bundesgericht gelangte – jedoch vergeblich. Die Lausanner Richter halten in einem am Donnerstag veröffentlichten Urteil fest, dass sich in den weitergegebenen Unterlagen höchstpersönliche und somit besonders schützenswerte Daten befinden.

Schutz durch Gesetz

Die Übergabe der Akten greife damit in den Schutzbereich des Privatlebens und der informationellen Selbstbestimmung ein. Jedoch sei dieser Grundrechtseingriff zulässig, führt das Bundesgericht aus. Dafür bestehe im Archivgesetz des Kantons Basel-Stadt eine hinreichend klare gesetzliche Grundlage.

Es bestehe ein breiter Konsens über die wesentliche Rolle der Archivierung für das Verständnis der Entwicklung demokratischer und rechtsstaatlicher Strukturen einer Nation.

Die Schutzfristen im Archivgesetz und die Prüfung der Schutzwürdigkeit im Einzelfall erlaubten einen Ausgleich der verschiedenen Interessen bei persönlichkeitsbezogenen Daten. Der Eingriff in die Privatsphäre und das informationelle Selbstbestimmungsrecht diene einem zulässigen öffentlichen Interesse.

