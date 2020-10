Über 2800 neue Ansteckungen an einem Tag, doppelt so viele wie noch am Dienstag: Sie warnen, dass die Schweiz bei der Infektionsrate demnächst die USA überholt.

Die Reproduktionszahl liegt zurzeit wohl etwa bei 2. Das bedeutet, dass zwei Infizierte im Durchschnitt vier Personen anstecken. Was mir auch grosse Sorgen macht, ist die Positivitätsrate, die am Dienstag bei 15 Prozent lag. Am Mittwoch wurde eine nur wenig tiefere Positivitätsrate gemeldet, obwohl über 20’000 Tests gemacht wurden, also deutlich mehr als am Vortag. Das deutet darauf hin, dass wie im März sehr viele Infizierte nicht mehr entdeckt werden, die das Virus dann weiterverbreiten. Die Dunkelziffer liegt zurzeit wohl etwa bei Faktor 5, und deshalb verbreitet sich das Virus sehr schnell. Wir sind unterwegs zur gleichen Situation wie im März.