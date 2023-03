Nach zweijährigen Verhandlungen – Bund und Kantone erzielen Einigung zu Moutier Jetzt ist offenbar auch der Streit um Geld aus dem Finanzausgleich beigelegt: Ab 1. Januar 2016 gehört Moutier zum Kanton Jura. UPDATE FOLGT

Jetzt kann Moutier zum Kanton Jura wechseln: Die Kantonsregierungen und der Bund haben sich geeinigt. Foto: Adrian Moser

Moutier kann wie geplant am 1. Januar 2026 vom Kanton Bern zum Kanton Jura wechseln. Die Kantonsregierungen haben sich jetzt auch in der Frage des Finanzausgleichs geeinigt. Das teilt der Bund am Freitag mit.

SDA/nfe

