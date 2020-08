Finanzhilfe für gefährdete Minderheiten – Bund subventioniert eine Erdogan-Moschee Neu unterstützt der Bund Sicherheitsmassnahmen von bedrohten Minderheiten. Das Geld fliesst vor allem an Synagogen – aber auch an eine Moschee, die von der Türkei kontrolliert wird. Das stösst auf Kritik. Markus Häfliger

Unterstützt vom Bund und von Erdogan: Türkische Eyüp-Sultan-Moschee in Ecublens bei Lausanne. Foto: Yvain Genevay

Es ist eine Premiere in der Schweiz, eine neue Staatsaufgabe. Zum ersten Mal zahlt der Bund Subventionen an religiöse Einrichtungen, damit sich diese gegen Terror- und Hassangriffe schützen können. Insgesamt 500’000 Franken gibt der Bund dafür im laufenden Jahr an elf Institutionen von bedrohten Minderheiten. Dies hat das Bundesamt für Polizei (Fedpol) Mitte Juli bekannt gegeben. Unbekannt war bisher aber, an welche Einrichtungen das Geld fliesst. Nun hat diese Zeitung gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz vom Fedpol die entsprechende Liste verlangt und erhalten.