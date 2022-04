Die Einnahmen würden an die Kantone gehen – was nicht alle Parteien gutheissen.

Nach den Plänen des Bundesrats sollen grosse international tätige Unternehmen mit Umsätzen über 750 Millionen Euro ab Anfang 2024 auch in der Schweiz eine OECD-Mindeststeuer von 15 Prozent bezahlen. Erreicht werden soll das über eine Ergänzungssteuer, welche die Differenz zwischen einer tieferen Besteuerung und der Mindeststeuer deckt. Der Ertrag käme den Kantonen zugute.

Dafür braucht es eine Verfassungsänderung, über die Volk und Stände voraussichtlich am 18. Juni 2023 abstimmen werden. Im ersten Schritt soll die Steuerreform auf dem Verordnungsweg eingeführt werden. Das Gesetz über die direkten Bundessteuern und das Steuerharmonisierungsgesetz sollen später im ordentlichen Verfahren geändert werden.

Gemäss ihrer Vernehmlassungsantwort ist es für die SVP offensichtlich, dass andere Staaten unter dem Deckmantel von «Nivellierung» und «Steuergerechtigkeit» zusätzliches Steuersubstrat für sich gewinnen und den Standort Schweiz schwächen wollen.

Anderseits könne die Schweiz nicht abseits stehen. Daneben rügt die Partei den schweren Eingriff in die Steuersouveränität der Kantone. Abschliessend will die SVP die Vorlage nicht beurteilen, denn allzu vieles ist in ihren Augen noch offen.

FDP: Sozialabgaben senken

Auch die FDP erachtet die OECD/G20-Steuerreform als falsch. Die Umsetzung werde aber unausweichlich sein. Wenn die Schweiz die Mindeststeuer nicht erhebe, könnten andere Staaten Zusatzsteuern erheben, mahnen FDP und SVP. Die Schweiz müsse deshalb die Einnahmen aus der Minimalbesteuerung im Land behalten und für Massnahmen zum Erhalt ihrer Steuerattraktivität nutzen, fordert die FDP.

Dass die Einnahmen an die Kantone gehen, ist für die Partei folgerichtig. Die Mittel sollten primär in die Stärkung kantonaler Standortvorteile fliessen. Aber auch Kompensationen würden fällig. Die FDP stellt sich dabei die Senkung anderer Steuern und Abgaben vor, etwa bei den Sozialabgaben.

Umstrittene Verteilung

Die Mitte hält fest, der Bund könne höhere Steuern für bestimmte Unternehmen nicht verhindern. Dennoch liessen sich durch Anpassungen des Steuersystems die wirtschaftspolitischen und fiskalischen Auswirkungen begrenzen.

Kritisch sieht die Partei die Auszahlung der Einnahmen an die Kantone. Kantone mit hohen Einnahmen aus der Steuer könnten damit ihre Standorte derart stärken, dass grosse Unterschiede zu anderen Kantonen entstehen würden. Der Bund sollte deshalb einen Anteil von 25 bis 50 Prozent erhalten.

Die Grünliberalen sind ebenfalls nicht damit einverstanden, dass die Ergänzungssteuer an die Kantone fliessen soll. Sie sollten hälftig an Bund und Kantone gehen und die Kantonsanteile gemäss Wohnbevölkerung verteilt werden. Zudem sollte der Bund für die Veranlagung zuständig sein.