Neue Funktion – Bund erweitert Covid-Zertifikats-App um einen Ländercheck Reisende können sich neu direkt in der Covid-App über die Gültigkeit ihres Zertifikats im Ausland informieren. Die Liste umfasst bisher 24 Länder.

Die Schweizer Covid-Zertifikats-App ist um einen Ländercheck erweitert worden. (Archivbild) Foto: Martial Trezzini (Keystone)

Reisende ins Ausland können sich über die Gültigkeit ihres Corona-Zertifikats in gewissen Ländern neu in der Schweizer Covid-Zertifikats-App informieren. Die Handy-Anwendung ist um eine entsprechende Funktion erweitert worden. Sie umfasste am Donnerstag 24 Länder.

Neu könnten Benutzerinnen und Benutzer der App für zahlreiche Länder prüfen, ob ihr Zertifikat dort zu einem bestimmten Einreisezeitpunkt gültig ist, teilte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) im Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Weiter nach der Werbung

Zu finden ist die neue Funktion mit dem Namen «Gültigkeit bei Reisen» in der Detailansicht des Covid-Zertifikats. Für sie ist ein Update der App nötig. Die Funktion ist mit der App-Version 4.0 nutzbar, wie ein BAG-Sprecher der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage mitteilte.

Die Länderliste umfasst vor allem Länder des europäischen Kontinents – von Albanien bis Zypern. Es kann laut dem BAG nicht jedes Land zur Prüfung ausgewählt werden, weil nicht alle Länder Covid-Zertifikate akzeptieren. Zudem würden nicht alle Staaten ihre Einreiseregeln verfügbar machen. Die Aktualität der Angaben hänge direkt von den individuellen Ländern ab, teilte der BAG-Sprecher mit.

Das BAG rät Reisenden, die Gültigkeit kurz vor der Abreise zu prüfen und sich zusätzlich online über die aktuellen Einreiseregeln des Ziellandes zu informieren. Einreiseregeln könnten sich ändern, hiess es beim BAG auf der Webseite.

Die App prüft den Angaben zufolge nur die Einreiseregeln des Ziellandes. Für allfällige zertifikatspflichtige Bereiche innerhalb eines Landes könnten andere Regeln gelten, schrieb das BAG ausserdem.

SDA/step

Fehler gefunden?Jetzt melden.