Ukraine-Flüchtlinge in der Schweiz – Bund braucht zusätzliche Plätze für Geflüchtete Die Schweiz plant weitere Schlafplätze für Flüchtlinge aus der Ukraine zu schaffen. Zudem benötige das SEM mehr Mitarbeiter, um die Verteilung auf Gastfamilien zu koordinieren.

Eine Frau sitzt ihrem schlafenden Kind am Flughafen in Zürich, nachdem sie mit einem Flugzeug vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet ist. (22. März 2022) Foto: Fabrice Coffini (AFP)

Der Bund wird nach einer Schätzung des Staatssekretariats für Migration (SEM) wohl weitere 2000 bis 3000 Plätze schaffen müssen, um Geflüchtete aus der Ukraine unterbringen zu können. Auch der Personalbedarf ist nach wie vor hoch.

Bei den Schlafplätzen des Bundes geht es um Angebote für Menschen, die noch nicht auf die Kantone verteilt sind. «Wir haben immer noch Probleme und müssen zum Teil auf provisorische Unterkünfte ausweichen», sagte David Keller, Leiter des Krisenstabs Asyl im SEM, am Donnerstag an einer Medienkonferenz in Bern.

Bereits in den vergangenen Wochen hatte der Bund die Bettenzahl auf 9000 erhöht. Was die Registrierung von Personen angeht, die den Schutzstatus S beantragen, hat das SEM nach eigener Aussage Fortschritte erzielt. Inzwischen gebe es keine oder nur noch kurze Warteschlangen, sagte Keller. Zur Entlastung beigetragen habe die Online-Anmeldung. Seit Anfang dieser Woche würden entsprechende Termine vergeben.

Antworten zur Flucht vor dem Krieg Was bedeutet Status S? Wie kann die Bevölkerung helfen? Abo Expertinnen über Ukraine-Flüchtlinge Es kommen Frauen und Kinder – was heisst das für die Schweiz? Es sei nach wie vor nötig, zusätzliches Personal zu engagieren, betonte Keller. Inzwischen würden rund hundert Angestellte des Bundes aus anderen Bereichen der Verwaltung in Bundesasylzentren eingesetzt, zudem habe man Temporär-Mitarbeitende angestellt. 28'354 Gastfamilien bieten 69'648 Betten für Flüchtlinge an Im Moment bieten 28'354 Gastfamilien in der Schweiz 69'648 Betten für Flüchtlinge aus der Ukraine an. Innerhalb von zehn Tagen hat die Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH) 1300 Geflüchtete in 537 Gastfamilien platziert. Diese Art der Platzierung sei nicht die schnellste Variante, den Geflüchteten ein Dach über dem Kopf zur Verfügung zu stellen, sagte SFH-Direktorin Miriam Behrens am Donnerstag vor den Medien in Bern. Über die Kantone gehe das schneller. «Wir müssen aber zuerst die Strukturen aufbauen und die Prozesse klären», betonte sie. Der Personalaufbau benötige etwas Zeit. Gleiches gelte für die Vermittlungsdesks in den sechs Bundeszentren. Eine Vermittlung am Desk nehme 60 bis 90 Minuten in Anspruch. Es müsse sichergestellt werden, dass Geflüchtete nicht in gefährliche Situationen vermittelt würden. Deshalb verlange man von den Gastfamilien etwa auch einen Strafregisterauszug, sagte Behrens. Sie riet dringend davon ab, aus Ungeduld direkt an Bahnhöfe zu gehen und Flüchtlinge abholen, sonst öffne man Tür und Tor für Menschenhandel und Zwangsprostitution.

