Tabletten für Covid-Infizierte – Bund beschafft Corona-Medikament Paxlovid von Pfizer Das Arzneimittel befindet sich noch in der Zulassung, soll aber noch im Mai an gewisse Risikopatientinnen und -patienten abgegeben werden können.

Der Bundesrat hat 12’000 Packungen des Medikaments Paxlovid von Hersteller Pfizer bestellt. Foto: Fabian Sommer (Keystone/DPA)

Das Coronavirus-Medikament Paxlovid kommt in der Schweiz auf den Markt, erste Behandlungen sollen noch im Mai möglich sein. Mit dem US-Pharmaunternehmen Pfizer hat der Bund einen Vertrag zur Beschaffung von 12'000 Packungen des Medikaments in Tablettenform abgeschlossen.

Abgegeben werden soll Paxlovid in kantonalen Zentren, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Freitag bekannt gab. In einer zweiten Phase wird das rezeptpflichtige Arzneimittel auch über Hausärzte und Apotheken erhältlich sein. Die Kosten für die ambulante Anwendung werden vom Bund übernommen.

Paxlovid besteht aus zwei Präparaten mit den Wirkstoffen Nirmatrelvir und Ritonavir, die als Tabletten eingenommen werden. Das Kombinationspräparat Paxlovid muss möglichst rasch nach der Feststellung einer Covid-19 Infektion angewendet werden.

Dieses Arzneimittel ist laut BAG derzeit nicht zugelassen, kann aber, gestützt auf die Covid-19-Verordnung 3, bereits während des laufenden Zulassungsverfahrens zur Behandlung von Covid-19-Patientinnen und -Patienten angewendet werden. Das Zulassungsgesuch ist bei Swissmedic in Prüfung.

Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO wird Paxlovid für Patienten empfohlen, die noch nicht schwer krank sind, aber das höchste Risiko einer Krankenhauseinweisung haben. Dazu gehören Menschen mit Vorerkrankungen, Ältere und Ungeimpfte.

SDA/anf

