Fremdes Geld im Schweizer Fussball – Bulat Tschagajew benötigt nur acht Monate, um Xamax zu zerstören Die Neuenburger träumten von Ruud Gullit, Diego Maradona und den Champions-League-Sternen. Nach einem tschetschenischen Albtraum wachen sie im Amateurfussball auf. Fabian Löw

Hier jubelt er noch, später wird Bulat Tschagajew wegen Misswirtschaft, ungetreuer Geschäftsführung, versuchten Betrugs und Urkundenfälschung verurteilt. Foto: Daniel Teuscher (EQ Images)

Die Geschichte beginnt nicht im April 2011, als erste Gerüchte die Runde machen, dass Milliardär Bulat Tschagajew bei Neuchâtel Xamax einsteigen könnte. Auch nicht einen Monat später, als der Tschetschene tatsächlich Hauptaktionär des Clubs wird – später dann Präsident. Um zu verstehen, was für eine Geschichte sich da in der Romandie entwickelt, muss man den Fokus auf den 29. Mai 2011 richten.

Xamax hat den Abstieg aus der Super League verhindert und will unter dem neuen starken Mann einen ersten Titel feiern. Cupfinal gegen Sion. Zur Pause aber liegt Neuchâtel 0:2 zurück. Und Tschagajew? Der sitzt lange schlecht gelaunt auf der Tribüne, die Arme über dem Bauch verschränkt. Bis ihn nichts mehr auf seinem Sitz hält. Er stürmt in die Kabine und schreit: «I will kill you all!» Der Satz ist der Anfang vom Untergang.

Es folgen Monate voller Irrungen und Wirrungen, in denen die Neuenburger mal von unvergesslichen Champions-League-Nächten träumen, von grossen Namen wie Diego Maradona oder Ruud Gullit auf der Trainerbank. Und sich dann wieder mitten in einem nicht enden wollenden Albtraum wähnen. Eine Trainerentlassung folgt auf die nächste. Dazu werden wahlweise Spieler oder Vorstandsmitglieder entfernt und durch neue ersetzt.

Was bald schon klar wird: Das Bezahlen von Rechnungen gehört nicht zu Tschagajews Stärken. Trainer verklagen ihn nach der Entlassung wegen fehlender Lohnzahlungen, Spieler streiken, weil sie ebenfalls kein Geld sehen. Dazu kommen offene Stadionrechnungen. Gleichzeitig sorgt Tschagajew immer wieder für Irritation. Mit tschetschenischen Volkstänzen in der Halbzeitpause und kyrillischen Spruchbändern, aber auch mit Auftritten in der Kabine samt bewaffneten Bodyguards.

Tschagajew legt dem Verband eine Bankgarantie über 35 Millionen Dollar vor. Es stellt sich heraus: Sie ist gefälscht. Er wird später wegen Misswirtschaft, ungetreuer Geschäftsführung, versuchten Betrugs und Urkundenfälschung zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt.

So sah sie aus, die Garantie der Bank of Amerika, dass Bulat Tschagajew über 35 Millionen Dollar verfügen soll. Später stellte sie sich als gefälscht heraus. Foto: RTS

Für Xamax spitzt sich die Situation Anfang 2012 zu. Der Schuldenberg soll inzwischen auf über 8 Millionen angewachsen sein. Es folgen erste Punktabzüge durch die Liga. Und als die Mannschaft in der Winterpause vom Trainingslager in Dubai zurückkehrt, ist Xamax bereits nicht mehr Teil der Super League. Die Lizenz wird entzogen, Xamax deponiert die Bilanz und findet sich in der 2. Liga interregional wieder.

Tschagajew beteuert bis zuletzt seine Unschuld, mit dem Konkurs des Vereins habe er nichts zu tun. Und das Endspiel vom 29. Mai 2011? Das sei manipuliert gewesen. «Der Cupfinal war gekauft», sagte Tschagajew, nur deshalb habe er im Verein danach «wie ein Bulldozer» aufräumen müssen. Für Xamax endete dieses Aufräumen in der Bedeutungslosigkeit. Tschagajew hat den Verein in bloss acht Monaten zerstört.

