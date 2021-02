Drohende Grenzschliessung – Büsst die Schweiz für die deutsche Corona-Trödelei? Weil in der Schweiz immer häufiger nach mutierten Coronaviren gesucht wird, könnte Deutschland die Grenzen auch für Berufspendler schliessen – dabei hat Berlin keine Ahnung, wie sehr die mutierten Viren bereits im eigenen Land verbreitet sind. Alexander Müller

Deutschland will die mutierten Viren an der Grenze stoppen, obwohl sie sich längst im Land verbreiten. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

In der Region wächst die Sorge vor einer Schliessung der deutschen Grenze. Grund dafür ist das vermehrte Auftreten von mutierten Coronaviren in der Schweiz. Das Problem: Deutschland behandelt Länder mit einer hohen Verbreitung von Virusvarianten rigoros. Wer aus einem solchen Gebiet einreist, benötigt eine elektronische Einreiseanmeldung und muss einen negativen Corona-Test mitführen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Davon würden auch Grenzgänger nicht ausgenommen, hat Baden-Württemberg bereits vor knapp zwei Wochen klargemacht.

Doch wie gross muss die Verbreitung sein, damit Deutschland den Schritt macht und die Schweiz auf die Liste setzt? Diese Frage zu beantworten ist nicht einfach. Massgeblich für die Einstufung eines Staates sei die Verbreitung einer Mutation, «die nicht zugleich in Deutschland verbreitet auftritt und von welcher anzunehmen ist, dass von dieser ein besonderes Risiko ausgeht», hält das Robert-Koch-Institut fest. Nur: In Deutschland werden Virusproben bislang kaum sequenziert. Zwar wurden die drei bekanntesten Mutationen, das Briten-Virus (B.1.1.7), die Südafrika-Mutation (B.1.351) und auch die Brasilien-Variante (B.1.1.28), allesamt bereits in Deutschland nachgewiesen. Doch wie sehr sie im Land bereits verbreitet sind, ist nicht genau bekannt. Im Landkreis Lörrach waren bis am Sonntag 19 Fälle von Virusmutationen bestätigt worden, 15 davon mit der britischen Variante. In den anderen vier Fällen ist die Sequenzierung noch nicht abgeschlossen. Im gesamten Bundesland Baden-Württemberg wurden bisher 286 Infektionen mit Virusvarianten übermittelt, davon grösstenteils die britische Variante.