Bauen am Anschlag – Büroschwemme in Basel Zwischen 2018 und 2020 hat sich das Angebot verdreifacht. Die Leerstände haben ein schweizerisches Rekordniveau erreicht. Kurt Tschan

In Basel gibt es mehr Büros als Angestellte. Das Bild zeigt das neu gestaltete Office mit Konferenzräumen im Messeturm. Foto: Dominik Plüss

In Basel werden wie verrückt Büros gebaut. Wie einer neuen Studie des Immobilienberatungsunternehmens Jones Lang LaSalle AG (JLL) zu entnehmen ist, erreichte der Boom in den Jahren 2018 bis 2020 seinen Zenit. Das Angebot hat sich dabei verdreifacht. Die Angebotsquote stieg massiv: von 1,8 auf 5,7 Prozent. Unter einer Angebotsquote versteht man die Anzahl der in einem Jahr zum Verkauf stehenden Immobilien im Verhältnis zum gesamten Bestand.