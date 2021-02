Aufstand gegen Corona-Lockdown – Bürgerliche wollen Beizen öffnen – selbst bei dritter Welle Am 22. März sollen alle Restaurants, Fitnesscenter und Clubs wieder öffnen – auch im Innenbereich. Das wollen SVP-, FDP- und Mitte-Politiker per dringlicher Gesetzesänderung durchdrücken. Markus Häfliger

Am 22. März wieder alles offen? Ein geschlossenes Restaurant in der Berner Altstadt. Christian Pfander

Eine Koalition von SVP-, FDP- und Mitte-Politikern will den Bundesrat beim Corona-Krisenmanagement entmachten. Per dringliche Gesetzesänderung will die Koalition den Lockdown rasch und umfassend aufheben. Restaurants, Fitnesscenter sowie sämtliche Freizeit-, Kultur- und Unterhaltungseinrichtungen sollen bereits am 22. März wieder öffnen – auch im Innenbereich und unabhängig von der epidemiologischen Lage, die an diesem Datum herrschen wird. Nach dem Wortlaut des Kommissionsentscheids würden sogar Clubs und Discos wieder öffnen können.

Das hat die bürgerliche Mehrheit in der Gesundheitskommission des Nationalrats am Freitag überraschend beschlossen, auf Antrag der SVP. Statt mit Betriebsschliessungen will die Kommissionsmehrheit das Corona-Virus nur noch mit Schutzkonzepten in Schach halten. Zwar könnte die Regierung für die Beizen noch eine Sperrstunde verfügen, doch dürfte diese frühestens um 22 Uhr sein.

Die entsprechenden Entscheide fiel in der Komission deutlich mit 14 gegen 10 beziehungsweise gegen 9 Stimmen bei einer Enthaltung. Das bestätigt Kommissionspräsidentin Ruth Humbel (Mitte) zu einem Bericht von «20 Minuten». Für die Turboöffnung stimmten in der Kommission SVP, FDP und die Mehrheit der Mitte-Vertreter. Dagegen stimmten SP, Grüne und Grünliberale. Das erfuhr diese Zeitung aus Kommissionskreisen.

Covid-19-Gesetz macht es möglich

Der Beschluss bedeutet, dass die bürgerliche Kommissionsmehrheit den Lockdown viel rascher und viel umfassender aufheben will als der Bundesrat. Dieser hatte am letzten Mittwoch ein schrittweises Vorgehen beschlossen. Den Restaurants hatte er dabei in Aussicht gestellt, am 1. April wenigstens die Terrassen wieder öffnen zu können – vielleicht. Auch Sport- und Kultureinrichtungen sollen dann wieder einen Minimalbetrieb aufnehmen – aber ebenfalls nur vielleicht.

Denn der ganze Öffnungsplan ist noch sehr hypothetisch; der Bundesrat will ihn nur umsetzen, wenn die epidemiologische Lage Ende März gut ist. Dies ist aus heutiger Sicht alles andere als gesichert: Ein Teil der Epidemiologen fürchten, dass bis Ende März sogar bereits eine dritte Welle begonnen haben könnte.

Die Kommissionsmehrheit will den Lockdown ab 22. März nun aber unabhängig von der epidemiologischen Lage aufheben. Umsetzen will sie das mit einer dringlichen Änderung des Covid-19-Gesetzes. Dieses steht in der Frühlingssession, die vom 1. bis 19. März stattfindet, sowieso auf der Tagesordnung des Parlaments. Die SGK beantragt nun, dass im Gesetz zwei zusätzliche Paragraphen eingefügt werden, die die Öffnung sämtlicher geschlossenen Einrichtung vorschreiben.

Mehrheit in Griffweite

Falls die Fraktionen im National- und Ständerat gleich stimmen wie ihre Vertreter in der Gesundheitskommission, bekommt die Turboöffnung im Parlament eine Mehrheit. Definitiv verabschiedet würde die Gesetzesänderung am letzten Sessionstag in der Schlussabstimmung; bereits am Montag nach der Session, am 22. März, wäre sie in Kraft und sämtlichen geschlossenen Betriebe könnten an diesem Tag öffnen.

Eingereicht hatte den entscheidenden Antrag der Berner SVP-Nationalrat Albert Rösti. Er hält die Beschlüsse des Bundesrats vom letzten Mittwoch für «einen Affront für die Gastrobranche und für die Fitnesscenter». Indem die Landesregierung diesen Branchen erst für den 1. April eine (eventuelle) Teilöffnung in Aussicht stelle, verweigere sie ihnen jede Perspektiv. Angesichts der gesunkenen Fallzahlen sind für Rösti Betriebsschliessungen «nicht mehr verhältnismässig». Der ehemalige SVP-Präsident argumentiert auch damit, «dass derzeit nur etwa ein Viertel der Intensivpflegebetten mit Covid-Patienten belegt sind». Dies ermögliche es, den Lockdown nun aufzuheben. Rösti zeigt sich überzeugt, dass auch die neuen Mutationen des Virus mittels Schutzkonzepten kontrolliert werden könnten.

Präsidentin Humbel warnt

Gegen die Turboöffnung stimmte in der Kommission die Linke. Sie unterstütze die schrittweise Aufhebung des Lockdowns, die der Bundesrat am letzten Mittwoch angekündigt habe, sagte SP-Nationalrätin Barbara Gysi. «Wenn wir alles auf einmal öffnen, können wir die Auswirkungen der einzelnen Massnahmen auf die Fallzahlen nicht abschätzen», sagt Gysi. Sie verweist auch darauf, dass ja auch der Bundesrat den Restaurants am 1. April wenn immer möglich eine Teilöffnung ermöglichen wolle.

«Der Landesregierung wären dann die Hände gebunden.» Ruth Humbel, Nationalrätin Die Mitte.

Auch Kommissionspräsidentin Ruth Humbel (Mitte) stellt sich gegen den Antrag ihrer Kommission. «Der Entscheid ist sach- und staatspolitisch verkehrt», sagt Humbel. Das Problem laut Humbel: Laut Epidemiengesetz kann der Bundesrat in der besonderen Lage nach Anhörung der Kantone Massnahmen zur Pandemiebekämpfung erlassen. Falls nun die Öffnung der Restaurants in einem anderen Erlass, dem dringlichen Covid-19-Gesetz, absolut vorgeschrieben werde, könne der Bundesrat nicht mehr reagieren, falls die Fallzahlen wieder steigen sollten. «Der Landesregierung wären dann die Hände gebunden», so Humbel. Sie sei erstaunt, so Humbel, dass ausgerechnet die Gesundheitskommission des Parlaments einen solchen Entscheid fälle.

Pikant ist, dass die SVP den Bundesrat ausgerechnet über das Covid-19-Gesetz übersteuern will. Dieses Gesetz steht am 13. Juni zur Abstimmung – und die SVP hat bereits die Nein-Parole beschlossen. Das heisst: Die SVP will das Gesetz, das sie nun zum Angriff auf den Bundesrat nutzt, eigentlich ganz aufheben.