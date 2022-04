Widerstand gegen Richtplanänderung – Bürgerliche wehren sich für die einst geplante Birsbrücke In Dornach bekämpfen FDP, SVP und Mitte den vom Kanton Solothurn vorgesehenen Verzicht auf die Variante Mitte für den Anschluss an die A18. Thomas Dähler

So könnte dereinst das neue Quartier Wydeneck im Dornacher Birsbogen aussehen. Foto: Hiag

Im Solothurner Bau- und Justizdepartement dürfte man sich dieser Tage verwundert die Augen reiben. Die Dornacher Ortsparteien von FDP, SVP und Mitte haben mit entschiedenen Stellungnahmen auf die Auflage der Richtplananpassungen 2021 reagiert. Sie wollen verhindern, dass der Kanton wie vorgesehen die Birsquerung gemäss Variante Mitte aus dem Richtplan streicht. Begleitet wurde die Stellungnahme zur soeben zu Ende gegangenen Planauflage von mehreren Hundert Unterschriften aus der Dornecker Gemeinde.

Dabei glaubte doch das Bau- und Justizdepartement von Regierungsrätin Sandra Kolly (Mitte), mit dem Vorschlag zur Streichung der Brücke über die Birs der Gemeinde entgegenzukommen. Doch hinter dem Verzicht steht in Dornach nur die hauchdünne rot-grüne Mehrheit im Gemeinderat.

Eigentlich längst beschlossen

Lobbyiert für die Streichung im Richtplan hat in vorderster Front der inzwischen abgelöste frühere Gemeindepräsident Christian Schlatter (Freie Wähler). Dabei war die Birsquerung eigentlich bereits Teil des längst beschlossenen Aggloprogramms der 3. Generation. Ob die Solothurner Kantonsregierung im Sinne der Dornacher Bürgerlichen entscheidet, ist offen. Dafür spricht, dass die Bürgerlichen in der Kantonsregierung in der Mehrheit sind.

In ihren Eingaben vertreten die Dornacher Bürgerlichen die Ansicht, dass die Realisierung einer Brücke über die Birs gemäss der Variante Mitte unverzichtbar sei und zeitnah realisiert werden sollte. Sie sei nicht nur für die Übernahme des Verkehrs aus Oberdornach und dem Dorneckerberg sinnvoll, sondern auch mit Blick auf die geplanten Überbauungen im Wydenareal. In diesem ehemaligen Industriequartier, das einst von der Swissmetal besetzt war, soll künftig eine gemischte Nutzung realisiert werden.

Ohne den neuen Anschluss Dornachs an die A18 steige der Druck auf den bereits heute überlasteten Engpass Dornachbrugg weiter. «Der Eindruck entsteht, dass sich der Kanton Solothurn um die Kosten drückt», sagt der Dornacher FDP-Präsident Ludwig Binkert. Gleicher Ansicht wie die Dornacher Bürgerlichen ist auch der Gemeinderat der Baselbieter Gemeinde Aesch.

Die vom Kanton vorgesehene Streichung der Birsquerung im Richtplan basiert auf den Plänen, das neue Quartier nicht einseitig durch den motorisierten Individualverkehr zu erschliessen. Verzichtet werde damit auch auf die Beeinträchtigung des Auenwalds im Birsbogen. Der aufgelegte Richtplan sähe ersatzweise Trasseesicherungen für eine mittelfristige Realisierung einer Birsquerung weiter flussabwärts oder weiter flussaufwärts vor. Doch der Verweis auf einen Bericht des Vereins Birsstadt stellt klar, dass damit nur mögliche Rückfallvarianten gemeint sind. Im Vordergrund steht die Nullvariante. Die Nullvariante entspricht gemäss der Birsstadt-Studie «am besten den Grundsätzen zur Abstimmung von Siedlung und Verkehr».

«Das Wydenareal muss erreichbar sein.» Ludwig Binkert, Präsident FDP Dornach

«Das Wydenareal muss erreichbar sein», stellt demgegenüber Binkert klar. Dafür brauche es alle drei Verkehrsträger: den ÖV, den Langsamverkehr und den motorisierten Individualverkehr. Die geplante S-Bahn-Station Dornach-Apfelsee genüge allein nicht. Das Gewerbe in dem Areal müsse auf der Strasse erreichbar sein. Die Birsstadt-Studie komme zu einem falschen Schluss. Gemäss anderen Voraussagen werde in dem Gebiet der ÖV um 18 Prozent zunehmen, der Langsamverkehr um 3 Prozent und der motorisierte Individualverkehr um 25 Prozent.

Für höheren Gewerbeanteil

Binkert findet zudem, der Dornacher Gemeinderat müsse den Investoren in dem Gebiet Grenzen setzen. Statt 30 Prozent Gewerbe und 70 Prozent Wohnungen würde die FDP einen Gewerbeanteil von 50 Prozent begrüssen. Als Toplage könne das Wydenareal nicht bezeichnet werden. Nicht bestätigen will Binkert auch die Schutzwürdigkeit des Auenwalds. «Das verseuchte und ungepflegte Gelände ist kein schützenswerter Grünbereich.»

Ähnlich argumentiert auch SVP-Präsident René Umher, der zuversichtlich ist, dass die Einwände gegen die Streichung der Birsquerung in Solothurn Gehör finden werden. Die Dornacher Parteien hätten auch die Solothurner Kantonsräte für ihr Anliegen sensibilisiert. «Unsere Einwände werden geteilt», sagt Umher. In Solothurn sei man gar erstaunt gewesen, dass die unterbreiteten Fakten bisher nicht beachtet worden seien. Auch Umher ist der Meinung, dass der Gewerbeanteil im Wydenareal höher als die vorgesehenen 30 Prozent geplant werden müsste.

