Die Resultate vergangener Jahre zeigten, dass Windfahnen-Politik (im Bild: LDP-Präsidentin Patricia von Falkenstein) wenig erfolgreich ist. Foto: Kostas Maros

Um es vorwegzunehmen: Das BaZ-Interview mit LDP-Präsidentin Patricia von Falkenstein zur Zusammenarbeit bei den nationalen Wahlen 2023 hat mich persönlich nicht überrascht. Sie kündigt an, dass LDP, FDP und Mitte bei den Nationalratswahlen eher mit der GLP als mit der SVP zusammenarbeiten wollen, was aus meiner Sicht zu erwarten war, wenngleich ich es bedaure. Zwischenzeitlich haben die Präsidenten von FDP und Mitte diese Aussagen in der «bz basel» bestätigt.