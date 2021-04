Streit um Tschudi-Matte – Bürgerliche Parteien machen Druck für UKBB-Parkhaus Die vier bürgerlichen Parteien fordern, dass das Parking unter der Tschudi-Matte endlich in Angriff genommen wird. Alexander Müller

Der Streit um ein Parkhaus unter der Tschudi-Matte tobt seit Jahren. Foto: Roland Schmid

Die vier bürgerlichen Parteien LDP, FDP, SVP und die Mitte haben in einer gemeinsamen Medienmitteilung deutlich gemacht, dass sie erwarten, dass das lange geplante UKBB-Parking unter der Tschudi-Matte endlich in Angriff genommen wird. Dieses Parkhaus sei dringend notwendig und hätte schon vor Jahrzehnten realisiert werden müssen, schreiben die vier Parteien. Sie verweisen auf eine Analyse von 2013 die für das UKBB einen zusätzlichen Parkplatzbedarf von rund 200 Parkplätzen ausgewiesen hatte. «Die im City-Parking für das UKBB, ein bikantonal betriebenes Zentrumsspital mit nationaler Bedeutung, fest zugeteilten 80 Parkplätze reichen nicht aus», heisst es in der Mitteilung.

Die Bürgerlichen erinnern zudem daran, dass in unmittelbarer Nähe des UKBB ein Neubau der ETH Zürich erstellt werde, «dessen Benutzer mangels Alternativen ebenfalls grossmehrheitlich das bereits heute stark ausgelastete City-Parking benutzen werden».

Im Nachbarkanton Baselland machte das Parlament Ende März deutlich, dass die Parkplatzmisere am Universitätskinderspital beider Basel (UKBB) nur mit einem neuen Parking gelöst werden kann. Ausgelöst hatte die Landratsdebatte der Sozialdemokrat Urs Roth. Er wollte sicherstellen, dass die Baselbieter Regierung bei den Kollegen in Basel-Stadt für das Parking eintritt. Regierungsrat Thomas Weber erinnerte daran, dass das UKBB eine gemeinsame Trägerschaft hat. Dazu gehörten gute Rahmenbedingungen. Aus Baselbieter Sicht sind damit auch Parkplätze gemeint.

Um das UKBB-Parking tobt seit Jahren ein Streit. Anwohner wehren sich dagegen, weil sie befürchten, die Wiese während der Bauzeit nicht nutzen zu können und währen den Bauarbeiten unzumutbarem Lärm ausgesetzt zu werden. (Lesen Sie dazu auch hier unseren Kommentar: Schluss mit der Provinzposse um das Tschudi-Parking!)

Nicht unterschrieben wurde die Medienmitteilung von den Grünliberalen, deren Regierungsrätin Esther Keller die Vorsteherin des Bau- und Verkehrsdepartement ist. Kellers Vorgänger Hans-Peter Wessels (SP) war ein Befürworter des Bauprojekts. Wegen der Widerstände der Anwohner hat er aber im Januar eine Redimensionierung des Projekts veranlasst. Das Parking soll jetzt nur noch zwei Untergeschosse mit 230 Plätzen aufweisen statt ursprünglich deren drei. Esther Keller hat sich seit ihrem Amtsantritt im BVD noch nie zum Projekt geäussert. Als Grossrätin war sie zuvor jedoch eine entschiedene Gegnerin des Parkings gewesen.

