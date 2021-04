Gemeindewahlen im Schwarzbubenland – Bürgerliche bauen Macht aus Die Befürchtung einiger Gemeinderäte bewahrheitet sich: In Rodersdorf und Kleinlützel müssen Etablierte ihre Plätze räumen. Ausserdem ist Dornach wieder in bürgerlicher Hand. Benjamin Wirth

Ganze sieben Kandidaten stellte die Dornacher FDP für den Gemeinderat. Von links nach rechts: Martin Stadler, Daniel Müller, Annabelle Lutgen, Urs Kilcher, Christoph Rothenfluh und Ludwig Binkert. Facebook: FDP Dornach

Mit viel Spannung wurden die Gemeinderatswahlen im Kanton Solothurn erwartet. Vor allem im Schwarzbubenland mussten sich viele etablierte Politikerinnen und Politiker neuen Herausforderern stellen. Die Stimmberechtigten rechneten vielerorts mit grösseren Überraschungen.

Eine neue Ära wird etwa in Dornach, dem Hauptort des Bezirks Dorneck-Thierstein, eingeläutet. Nach etlichen Querelen rund um den aktuellen Gemeindepräsidenten, Christian Schlatter (Freie Wähler), entschied sich dieser bereits vor Wochen, für die kommende Legislaturperiode nicht mehr anzutreten. Dies wollten vor allem die Freisinnigen, die in Solothurn bekanntlich stark vertreten sind, ausnutzen. Sie stellten sogleich sieben (!) Kandidaten.

Seit langem ist die Politwelt des Schwarzbubenlands in bürgerlicher Hand. Diese Ordnung hält nun auch wieder in Dornach Einzug. Der FDP gelang es, ihre Macht auszubauen. Mit Daniel Müller (bisher), Annabelle Lutgen (bisher) und Urs Kilcher stellt die Partei neu drei von sieben Gemeinderäten. Daniel Urech (Freier Wähler) war der einzig noch verbliebene Bisherige, der sich abermals zur Wahl stellte. Er wurde ebenfalls wiedergewählt. Die Kommunalregierung komplettieren Kevin Voegtli (SP), Janine Eggs (Freie Wähler) und Maria Montero Immeli (CVP).

SVP neu im Kleinlützler Gemeinderat

Mit einer Mehrheit an Sozialdemokraten in der Exekutive ist Rodersdorf noch eine absolute Ausnahme. Doch mit dieser Situation sind viele Einwohner in der Gemeinde an der Grenze zu Frankreich nicht mehr glücklich. Diese Unzufriedenheit zeigt sich nun auch im Wahlergebnis: Gleich zwei Kandidaten der neu gegründeten Vereinigung «Zämmestoh für Rodersdorf» (ZFR), die den aktuellen Gemeinderat scharf kritisiert, schafften den Sprung in die Dorfregierung. Thomas Bürgi und Dominik Sigrist erhielten beide überraschend mehr Stimmen als die wiedergewählte Gemeindepräsidentin Karin Kälin (SP).

Im Gegenzug müssen zwei aktuelle Gemeinderäte, ein Sozialdemokrat und einer der Gruppierung «Gut Bürgerlich Rodersdorf» (GBR), die Plätze räumen. In Rodersdorf könnte die SP ihre jahrelange Vormachtstellung verlieren, wenn die beiden Lokalvereinigungen GBR und ZFR sich zusammentun.

Der siebenköpfige Gemeinderat in Rodersdorf wird mit folgenden Personen vervollständigt: Christophe Grundschober (SP, bisher), Jonas Maienfisch (SP, bisher), Ingeborg Pesenti (GBR, bisher) und Roland Matthes (GBR, bisher).

Für eine Überraschung sorgte die Ortssektion der SVP in Kleinlützel. Sie schaffte den Sprung in den Gemeinderat. Nicole Spiess verdrängte die Bisherige Verena Thürkauf (EWG Kleinlützel). Die verbliebenen sechs bisherigen Exekutivmitglieder wurden wiedergewählt.

