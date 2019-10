Bürgerlich, sozial, umweltfreundlich – geht das?

Ich habe in der wirtschafts- und gewerbefreundlichen LDP Basel-Stadt bereits vor 30 Jahren ein Klima vorgefunden, das es mir erlaubte, Umweltthemen zu priorisieren. Bei meinen Vorstoss im Grossen Rat, in Basel thermografische Luftaufnahmen von Gebäuden zu erstellen, um die Energieverluste sichtbar zu machen, bekam ich 1988 Unterstützung und Zuspruch von der LDP. Auch unterstützte mich meine Partei bei meinen zahlreichen Versuchen, Bruno Manser zu helfen, seine Ziele zu erreichen.

So mit einer Anfrage im Nationalrat zum Schutz des Primärwaldes in Sarawak, im Jahr 1994 oder bei meiner Motion zur Deklarationspflicht von Holz und Holzprodukten 1999.

Umweltschutz nicht gegen, sondern mit der Wirtschaft!

Im Grossen Rat stellten die Liberalen vor mehr als 20 Jahren mit einem Klimaschutz-Massnahmenpaket Forderungen, die wir heute wieder auf den Traktandenlisten finden, wie Impulsprogramme zur Sanierung von Wohnliegenschaften. Der Leistungsausweis kann vorgezeigt werden.

Verbesserungen der Umwelt müssen nicht immer von der Politik angestossen werden. Für Fassaden- und Flachdachbegrünungen konnte ich seinerzeit am runden Tisch die «grünen Branchen» des Gewerbes ebenso gewinnen wie die zuständigen Regierungsmitglieder Christoph Stutz und Barbara Schneider – Gewerbeverband und Regierung vereint! Umweltschutz nicht gegen, sondern mit der Wirtschaft!

Das geht auch noch heute: Statt epischer staatsrechtlicher Diskussionen, ob am Euro-Airport eine Klima-Abgabe für Flugreisen vorgeschrieben werden könnte oder nicht, wäre eine freiwillige Abgabe rasch realisierbar – ohne neue Gesetze. Auch die sozialen Aufgaben des Staates haben Vertreter der LDP stets anerkannt. Vorbilder waren Liberale, welche in Basel die progressive Besteuerung eingeführt haben, 1840 eine Pionierleistung! Einschränkungen der Industrie, Massnahmen gegen Kinderarbeit, Schulpflicht für alle; tägliche Höchstarbeitszeit et cetera – diese Errungenschaften des 19. Jahrhunderts gehen auf Liberale zurück.

Die LDP tritt dem in der heutigen Zeit stark aufkommenden Ich-Bezug entschlossen entgegen

Die DNA der LDP, der Nachfolgeorganisation dieser frühen Liberalen, ist auch heute noch sozial geprägt. Davon zeugen nicht nur Abstimmungen im Bürgergemeinderat, im Einwohnerrat Riehen, im Grossen Rat und im Nationalrat, sondern auch zahlreiche ehrenamtliche soziale Tätigkeiten von Exponenten der LDP.