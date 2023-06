Neuste Rede im Kreml – «Bürgerkrieg abgewendet»: Putin beschwört jetzt die russische Einheit Bei einem kurzfristig anberaumten Auftritt gibt der Präsident zu, dass Russland den Wagner-Söldnern fast eine Milliarde Franken bezahlt hat. In der Armee stehen Neuerungen an. Frank Nienhuysen

Die Armee habe «faktisch einen Bürgerkrieg in Russland verhindert»: Präsident Putin bei seiner jüngsten Rede im Kreml. Foto: Sergei Guneyev (AFP)

Nach dem vereitelten Putschversuch in Russland hat Präsident Wladimir Putin die Gesellschaft, das Militär und die Sicherheitsdienste auf Zusammenhalt eingeschworen. Bei einem kurzfristig angekündigten Auftritt auf dem Kathedralenplatz des Moskauer Kreml sagte er am Dienstag, Soldaten und Mitarbeiter der Geheimdienste hätten «faktisch einen Bürgerkrieg in Russland verhindert». Er lobte ihre Arbeit, mit der sie sich dem Versuch einer Revolte entgegengestellt und so die verfassungsmässige Ordnung, das Leben, die Sicherheit und Freiheit der Bürger verteidigt hätten.