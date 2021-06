Massenkündigung im Gundeli – Bürgergemeinde Basel wirft zwanzig Mietparteien raus Das Haus an der Frobenstrasse 8/10 wird abgerissen. Die Wohnungen sind künftig fast doppelt so teuer. Die Bürgergemeinde muss sich der Frage stellen, ob ihr die Rendite wichtiger ist als günstiger Wohnraum. Leif Simonsen

Dieser 70er-Jahre-Bau soll abgerissen werden. Aus architektonischer Sicht ist das zwar kaum zu bedauern. Für die knapp vierzig Mieterinnen und Mieter bringt der Abriss aber existenzielle Sorgen mit sich. Foto: Lucia Hunziker

Unschöne Kunde flatterte jüngst den zwanzig Mietparteien an der Frobenstrasse 8/10 ins Haus. Die Bürgergemeinde Basel, der die Liegenschaft im Gundeli gehört, wird das Haus abreissen. «Aus diesem Grund werden wir die von Ihnen gemietete Wohnung per 30. Juni 2022 kündigen», schreibt deren Immobilienverwalterin Holinger Moll. Für viele der Bewohnerinnen und Bewohner ein Schock. Sie wohnen derzeit in 3-Zimmer-Wohnungen, die rund 1000 Franken kosten.

Bei den Frobenstrasse-Bewohnern handelt es sich grösstenteils um Migranten. Sie werden sich die Wohnung an dieser Adresse nicht mehr leisten können. Der Preis wird nach dem Neubau nahezu doppelt so hoch sein – selbst das Angebot, wonach die bisherigen Mieterinnen und Mieter für eine der schönen neuen Wohnungen zwanzig Prozent weniger bezahlen müssen, wird ihnen nichts nützen.