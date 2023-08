Nach Brand im Juni – Bühne kracht zusammen: erneuter Unfall im Europapark Mehrere Personen wurden offenbar verletzt. Der Vorfall ereignete sich während einer Tauchshow. Oliver Sterchi UPDATE FOLGT

Der Unfall soll sich bei der Achterbahn Atlantica SuperSplash (Symbolbild) ereignet haben. Foto: Maria Stratmann

Im Europapark hat sich am Montagnachmittag ein Unfall ereignet. Dies berichtet «20 Minuten» unter Berufung auf Augenzeugen vor Ort. Demnach stürzte während einer Tauchshow die Bühne ein und fiel dabei auch auf die Wasserachterbahn Atlantica SuperSplash.

«Wir haben einen lauten Knall gehört und gesehen, wie die Menschen in Richtung der Wasserbahn gerannt sind. Dort haben wir einen Mann mit Halsverletzung gesehen», zitiert das Newsportal eine Person, die den Unfall vor Ort miterlebt hatte. Auch weitere Personen sollen verletzt worden sein.

Der Europapark bestätigte den Vorfall gegenüber «20 Minuten». So sei es während der High Diving Show «Retorno dos Piratas» zu dem Unfall gekommen. «Das mobile Schwimmbecken hat sich während einer Aufführung durch einen Riss geöffnet. Das Wasser floss in den See der Attraktion «Atlantica SuperSplash». Zwei Künstler der High Diving Show wurden dabei leicht verletzt. Ein Besucher erlitt eine Schürfwunde», so der Pressesprecher des Europaparks, Noel Ebhart, gegenüber 20 Minuten. Die Wasserachterbahn werde in Kürze wieder in Betrieb genommen.

Anfang August erst kam es bei derselben Attraktion zu einem Zwischenfall, bei dem Fahrgäste auf der Bahn eine Stunde lang sitzen blieben, da diese feststeckte. Sie mussten evakuiert werden. Im Juni brannte es in dem beliebten Freizeitpark. In einem Technikraum der Europa-Park-Attraktion «Yomi-Zauberwelt der Diamanten» war ein Feuer ausgebrochen. Als Ursache gaben die Ermittler einen technischen Defekt an. Bei den Löscharbeiten wurden zwei Wehrleute leicht verletzt.

Oliver Sterchi ist stellvertretender Ressortleiter Region der «Basler Zeitung». Mehr Infos

